На Донбассе возможно откроются новые пункты пропуска

24.10.2018 20:00

На Донбассе есть три участка возле которых возможно открытие дополнительных пунктов пропуска через линию соприкосновения. Об этом заявил первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг во время брифинга в оккупированном Луганске.

Хуг уточнил, что на данный момент технических препятствий для этого нет:

«Я назову три возможных альтернативы, где не существует каких-то технических препятствий для пересечения линии соприкосновения. Это участок разведения сил и средств в районе Золотого, это мост в Счастье, также можно открыть пункт пропуска на дороге Первомайск-Попасная».

По его словам, в районе пункта пропуска в Станице Луганской по-прежнему существует необходимость ремонта пешеходного моста:

» Зима близко и пересечение моста станет еще тяжелее еще опаснее особенно для людей престарелого возраста и тех, кто имеет инвалидность. В интересах гражданского населения стороны должны выехать на место и отремонтировать этот мост. Если это невозможно, то они должны подумать об открытии альтернативных пунктов пропуска. Мы знаем, что есть масса вариантов и возможностей».

Источник: https://donpress.com