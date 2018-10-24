Настоящий клад у себя в огороде откопали житомирские пенсионеры

24.10.2018 18:46

В Житомирской области супруги-пенсионеры на собственном огороде нашли самый настоящий клад - 90 чешских серебряных монет XIV-XV века. Как выяснили журналисты «Фразы», эти монеты - пражские деньги - ходили в Европе, в том числе и Украине, несколько веков подряд.

Местные жители предполагают, что монеты принадлежали тогдашнему старосте поселения. На то время это были огромные деньги, ведь всего за одну такую монету можно было даже купить корову. А сейчас, по словам специалистов, одна такая монета стоит 200-300 гривен, сообщает ТСН.

Дом пенсионеров расположен на холме, самой высокой точке села. Клочок земли, на котором супруги нашли клад, они купили всего два года назад.

Все найденное они решили передать в Коростенский музей, чем восхитили историков, ведь впервые за несколько десятилетий люди добровольно передали найденное сокровище музея. Сейчас монеты в хранилище, их тщательно изучают историки.

Примечательно, что за то, что найденный клад отдали в музей, пенсионеры от государства не получат ни копейки.

Как сообщала «Фраза», в октябре 2005 года под Феодосией был найден клад из 136 медных монет времен Боспорского царства, датируемых 250-225 годами до н.э. Монеты, за которые их владелец мог в свое время купить отару овец, нашли на глубине около полуметра завернутыми в ткань, почти истлевшую от времени. Клад, которому 2200 лет, выкупил Феодосийский Музей денег.

Летом 2007 года в лесу на горе Тепе-Оба в районе Феодосии был найден самый большой клад в истории независимой Украины: более 10 тыс. монет времен крымского ханства. Как рассказал директор Феодосийского музея денег Александр Олещук, «клад был найден случайно» в кувшине (в виде чайника), который находился на небольшой глубине в лесу.

В апреле 2017 года ученики черниговской средней школы № 24 случайно обнаружили древний клад со старинными польскими монетами.

Источник: https://from-ua.com