- Вскрылась новая деталь о ликвидации Захарченко: ""Сепара" не было в планах, маршрут изменили спонтанно"19:46
- В Россию пришла ответка за "ДНР": российское "зверье" с оружием вернулось из Донбасса - последствия пугающие 19:32
- В ОРДЛО ввели жесткую систему учета «призывников»19:15
- Как Пушилин в “выборах побеждал”19:00
- Настоящий клад у себя в огороде откопали житомирские пенсионеры18:46
- Медики подсказали, какой напиток поможет вылечить грипп18:00
- Украинцев могут «обрадовать» очередным повышением тарифов на тепло17:15
- "Вечная память по-новоросски": соцсети высмеяли фейк террористов про погибшего "героя" из РФ на Донбассе 16:30
- "Санкции российской мести": эксперт спрогнозировал последствия для Украины16:16
- Синоптик розповіла, якої погоди чекати українцям у четвер16:03
Настоящий клад у себя в огороде откопали житомирские пенсионеры
В Житомирской области супруги-пенсионеры на собственном огороде нашли самый настоящий клад - 90 чешских серебряных монет XIV-XV века. Как выяснили журналисты «Фразы», эти монеты - пражские деньги - ходили в Европе, в том числе и Украине, несколько веков подряд.
Местные жители предполагают, что монеты принадлежали тогдашнему старосте поселения. На то время это были огромные деньги, ведь всего за одну такую монету можно было даже купить корову. А сейчас, по словам специалистов, одна такая монета стоит 200-300 гривен, сообщает ТСН.
Дом пенсионеров расположен на холме, самой высокой точке села. Клочок земли, на котором супруги нашли клад, они купили всего два года назад.
Все найденное они решили передать в Коростенский музей, чем восхитили историков, ведь впервые за несколько десятилетий люди добровольно передали найденное сокровище музея. Сейчас монеты в хранилище, их тщательно изучают историки.
Примечательно, что за то, что найденный клад отдали в музей, пенсионеры от государства не получат ни копейки.
Как сообщала «Фраза», в октябре 2005 года под Феодосией был найден клад из 136 медных монет времен Боспорского царства, датируемых 250-225 годами до н.э. Монеты, за которые их владелец мог в свое время купить отару овец, нашли на глубине около полуметра завернутыми в ткань, почти истлевшую от времени. Клад, которому 2200 лет, выкупил Феодосийский Музей денег.
Летом 2007 года в лесу на горе Тепе-Оба в районе Феодосии был найден самый большой клад в истории независимой Украины: более 10 тыс. монет времен крымского ханства. Как рассказал директор Феодосийского музея денег Александр Олещук, «клад был найден случайно» в кувшине (в виде чайника), который находился на небольшой глубине в лесу.
В апреле 2017 года ученики черниговской средней школы № 24 случайно обнаружили древний клад со старинными польскими монетами.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Житомир, пенсионер, клад, огород
- Правительство готовит для украинских пенсионеров очередной сюрприз
- Где живут самые бедные украинские пенсионеры
- Военнослужащим Крыма собрали 300 кг сала (ВИДЕО)
- Протесты военных пенсионеров прошли в ряде городов Украины
- Отморозки избили и ограбили пенсионера в собственном доме
- Министр рассказал, кто не сможет выйти на пенсию в 2018 году
- В Россию пришла ответка за "ДНР": российское "зверье" с оружием вернулось из Донбасса - последствия пугающие 19:32
- В ОРДЛО ввели жесткую систему учета «призывников»19:15
- Как Пушилин в “выборах побеждал”19:00
- "Вечная память по-новоросски": соцсети высмеяли фейк террористов про погибшего "героя" из РФ на Донбассе 16:30
- В прифронтовом Торецке восстановили водоснабжение15:15
- В «ЛНР» анонсировали очередное масштабное отключение электроэнергии15:04
- «Население умирает от безнадеги и нищеты»: житель «ЛНР» рассказал о ситуации в республике14:45
- Ситуация в пунктах пропуска днем 24 октября14:36
- В ОРДО составили список «важных специалистов» и запретили им выезд13:45
- Нет газа. В Краматорске отключили отопление13:31
- Вскрылась новая деталь о ликвидации Захарченко: ""Сепара" не было в планах, маршрут изменили спонтанно"19:46
- В Россию пришла ответка за "ДНР": российское "зверье" с оружием вернулось из Донбасса - последствия пугающие 19:32
- В ОРДЛО ввели жесткую систему учета «призывников»19:15
- Как Пушилин в “выборах побеждал”19:00
- Настоящий клад у себя в огороде откопали житомирские пенсионеры18:46
- На съемках фильма Безрукова произошла жуткая трагедия18:32
- Ответственность на России: глава МИД Италии обвинил пьяных болельщиков ЦСКА за происшествие в Риме 18:17
- Медики подсказали, какой напиток поможет вылечить грипп18:00
- Ученые доказали, что собаки понимают человеческую речь17:30
- Украинцев могут «обрадовать» очередным повышением тарифов на тепло17:15
- Названа совместимость знаков зодиака в дружбе09:45
- Названы продукты, способные заменять собой лекарства09:15
- Как защитить себя от чужой негативной энергии: Пять важных правил09:00
- Эти простые советы помогут уберечься от морщин18:00
- 4 знака зодиака, которым сильно повезет в ноябре-201817:31
- Появилась формула совместимости в браке по дате рождения10:00
- В соли нашли опасный инородный элемент09:00
- Ученые назвали неожиданную пользу нитратов22:32
- Найден способ предсказать смерть22:00
- Детская жестокость. Как бороться с травлей в школе?20:34
- Не дают разрешения на эвакуацию: Собаки разрывают тела погибших в «серой зоне» жителей
- "Мы будем ждать прихода Тимошенко..." - Ходаковский поразил жителей "ДНР" неожиданным заявлением
- Обстрел в районе КПВВ Марьинка, есть повреждения, мирные жители находились в палатке
- СМИ: Россияне из ЧВК "Вагнер" расстреляли в Луганске близкого соратника Плотницкого – громкие подробности
- На Донбассе обострение, прошел бой: подробности успеха ВСУ
- Всё, это конец! Боевики заявили о крахе "ДНР", "армия" разваливается
- Террористы "ЛНР" вынесли приговор луганчанину за 16 фотографий в соцсети – подробности
- В Украине тарифы на электричество будут считать по-новому
- В Луганске боевики расстреляли мужчину и забрали у него деньги
- «Русский мир» надоел: жителям Донбасса массово захотелось в Украину