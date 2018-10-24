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Поддержка "ДНР" обернулась катастрофой для Арбениной: в России массово отменяют концерты группы

24.10.2018 11:45
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Поддержка "ДНР" обернулась катастрофой для Арбениной: в России массово отменяют концерты группы

Поддержка боевиков "ДНР" и концерты на оккупированной территории продолжают негативно сказываться и ставить клеймо на карьере российских артистов.

В Сети вызвали ажиотаж откровенные признания российской певицы Дианы Арбениной, концерты которой массово отменяют по всей России после визита на Донбасс и заявлений об Украине. Известный российский пропагандист Александр Коц, пишущий о "преступлениях украинской хунты на Донбассе", в своем telegram-канале рассказал, как после концерта Арбениной на Донбассе и публичной поддержки "ДНР" в России массово начали отменять ее концерты. "30 или 50 концертов отменились. Неплохо, правда?

Меня бросили в какую-то странную машину. Хотя я не извинялась за Россию перед Украиной", - заявила она. Причина отмены концертов достоверно неизвестна, однако ранее аналогичная судьба постигла российского актера Михаила Пореченкова, чья репутация была перечеркнута стрельбой по украинским военным на передовой Донбасса на пару с Моторолой.

Высказывания Пореченкова относительно агрессии Кремля, Украины и смерти главаря донецких боевиков Захарченко вылезли ему боком.

Источник: dialog.ua 



Теги: Россия, Донбасс, Диана Арбенина, ДНР
 
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