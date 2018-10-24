Светлана Лобода экстренно госпитализирована в Москве

24.10.2018 10:30

Эпатажная украинская певица совсем недавно стала мамой во второй раз и была совершенно счастлива. Но здоровье неожиданно подкосило.

В российской столице экстренно госпитализировали Светлану Лободу – украинскую артистку, которая достаточно давно обосновалась в РФ и на родине появляется нечасто. Об этом передает "Лайф.Новости". По данным издания, певица неожиданно почувствовала резкую боль в области живота, ее забрали в одну из московских клиник. Согласно имеющейся информации, ее состояние оценивается как среднее, однако врачи рассматривают возможность оперативного вмешательства.

При этом СМИ пока не сообщают, что именно стало причиной проблем со здоровьем. В ближайший четверг, 25 октября, у Светланы Лободы должен состояться концерт в "Крокус сити холле", однако теперь он находится под угрозой срыва. Напомним, фотография с Александром Реввой, опубликованная в "Инстаграмме" Лободы, вызвала шквал возмущений даже самых преданных фанатов. Певице напомнили, что "нехорошо" обниматься с чужим мужем.



Источник: www.dialog.ua