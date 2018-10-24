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Утепляйтесь, грядет резкое похолодание
В Украине на протяжении 24–25 октября ожидается резкое изменение погодных условий в западных, центральных областях, местами в северных и Харьковской.
Об этом говорится на странице «Укравтодора» в Facebook.
В южной части, Донецкой и Луганской областях ночью температура составит от 4 до 9 тепла, днем от 10 до 15 градусов со знаком плюс, возможен небольшой дождь.
По сообщению Гидрометцентра, в большинстве областей страны ожидаются осадки в виде дождя с переходом в мокрый снег.
Из-за ухудшения погоды водителей автомобилей просят быть осторожными во время езды на дорогах – придерживаться правил дорожного движения и не превышать скорость.
Как сообщалось, в Украине в ближайшие дни ожидается ухудшение погодных условий. В частности, в среду и четверг в Украине пройдут дожди, на севере, западе, в центре и в Харьковской области — местами с мокрым снегом. По всей стране ветер усилится до 15–20 м/с.
Источник: https://zi.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, прогноз погоды
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