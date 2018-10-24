- Нет газа. В Краматорске отключили отопление13:31
- ВСУ получила новую военную технику13:15
- Запрет на алкоголь: вступило в силу скандальное решение, все подробности13:00
- Бортник о взрывоопасной ситуации в Украине: Нельзя исключать возникновение тарифного Майдана12:46
- В центре Киева митинг: люди требуют от Порошенко не допустить роста цен на газ12:31
- Появились новые подробности убийства Захарченко12:15
- «Власти» ОРДО намерены отправлять строителей на работу в аннексированный Крым12:00
- Поддержка "ДНР" обернулась катастрофой для Арбениной: в России массово отменяют концерты группы11:45
- "Чудовищная новость из "ДНР". Это просто катастрофа..." - сбежавший в Москву Долгов потряс новостью о Донбассе11:40
- Субсидии стали доступнее: Смягчены условия начисления госпомощи11:30
В центре Киева митинг: люди требуют от Порошенко не допустить роста цен на газ
Возле здания Администрации президента в Киеве несколько сотен активистов организовали митинг, требуя приостановить решение Кабмина о росте цен на газ для населения. Как передает replyua.net, об этом сообщает «Укринформ».
При этом отмечается, что в связи с акцией для движения автотранспорта частично перекрыли улицу Институтскую от улицы Садовая до Аллеи Героев Небесной Сотни. Тем временем, сотрудники полиции и Нацгвардии перекрыли улицу Банковую. Кроме того, правоохранители усиленно патрулируют территорию возле Банковой.
В настоящий момент обстановка продолжает оставаться спокойной. Активисты, большая часть из которых составляют люди пожилого возраста, ведут себя мирно. Под зданием правительства проходит митинг с такими же требованиями.
Напомним, что уже с 1 ноября цены на газ для населения вырастут на 23,5%. В Кабмине потребность такого решения объяснили угрозой дефолта из-за неподписания соглашения с кредиторами западных стран.
Теги: Донбасс, митинг, газ, повышение тарифов, Порошенко
- С апреля газ для населения подорожает на 62 процента
- Коммунальщики бью тревогу и просят помощи у Азарова
- Пантелеймоновка. Тариф взлетел - народ в обиде
- В Краматорске по тарифам ударили... митингом
- Насалик подтвердил повышение цен на газ для населения
- В Донецке заявления для субсидий будут принимать на два часа дольше
- Нет газа. В Краматорске отключили отопление13:31
- Появились новые подробности убийства Захарченко12:15
- «Власти» ОРДО намерены отправлять строителей на работу в аннексированный Крым12:00
- "Чудовищная новость из "ДНР". Это просто катастрофа..." - сбежавший в Москву Долгов потряс новостью о Донбассе11:40
- Четыре поселка под Мариуполем в зоне обстрелов. В ООС у ВСУ потеря11:01
- Очередной шаг к победе Украины: террористы Донбасса понесли большие потери 10:07
- Почему “героем Новороссии” только мёртвым можно быть10:00
- Ситуация на блокпостах: на всех КПВВ зафиксированы очереди09:35
- В Донецке арестован бывший секретарь горсовета, – соцсети09:32
- Боевики "ЛНР" разрабатывают механизм "легального" отъема жилья, так как боятся бунта 08:00
- Нет газа. В Краматорске отключили отопление13:31
- ВСУ получила новую военную технику13:15
- Запрет на алкоголь: вступило в силу скандальное решение, все подробности13:00
- Бортник о взрывоопасной ситуации в Украине: Нельзя исключать возникновение тарифного Майдана12:46
- В центре Киева митинг: люди требуют от Порошенко не допустить роста цен на газ12:31
- Появились новые подробности убийства Захарченко12:15
- «Власти» ОРДО намерены отправлять строителей на работу в аннексированный Крым12:00
- Поддержка "ДНР" обернулась катастрофой для Арбениной: в России массово отменяют концерты группы11:45
- "Чудовищная новость из "ДНР". Это просто катастрофа..." - сбежавший в Москву Долгов потряс новостью о Донбассе11:40
- Субсидии стали доступнее: Смягчены условия начисления госпомощи11:30
- Названа совместимость знаков зодиака в дружбе09:45
- Названы продукты, способные заменять собой лекарства09:15
- Как защитить себя от чужой негативной энергии: Пять важных правил09:00
- Эти простые советы помогут уберечься от морщин18:00
- 4 знака зодиака, которым сильно повезет в ноябре-201817:31
- Появилась формула совместимости в браке по дате рождения10:00
- В соли нашли опасный инородный элемент09:00
- Ученые назвали неожиданную пользу нитратов22:32
- Найден способ предсказать смерть22:00
- Детская жестокость. Как бороться с травлей в школе?20:34
- Не дают разрешения на эвакуацию: Собаки разрывают тела погибших в «серой зоне» жителей
- "Мы будем ждать прихода Тимошенко..." - Ходаковский поразил жителей "ДНР" неожиданным заявлением
- Обстрел в районе КПВВ Марьинка, есть повреждения, мирные жители находились в палатке
- На Донбассе обострение, прошел бой: подробности успеха ВСУ
- Всё, это конец! Боевики заявили о крахе "ДНР", "армия" разваливается
- СМИ: Россияне из ЧВК "Вагнер" расстреляли в Луганске близкого соратника Плотницкого – громкие подробности
- В Украине тарифы на электричество будут считать по-новому
- Террористы "ЛНР" вынесли приговор луганчанину за 16 фотографий в соцсети – подробности
- В Луганске боевики расстреляли мужчину и забрали у него деньги
- «Русский мир» надоел: жителям Донбасса массово захотелось в Украину