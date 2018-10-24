Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В «ЛНР» анонсировали очередное масштабное отключение электроэнергии

24.10.2018 15:04
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В «ЛНР» анонсировали очередное масштабное отключение электроэнергии

На неподконтрольной украинским властям части Луганщины анонсировали очередное масштабное отключение электроэнергии. Об этом сегодня, 24 октября, сообщают местные интернет-ресурсы.

Точная дата пока что неизвестна.

Так, изначально в «ЛНР» обещали отключить электроэнергию «в период с 22:00 26 октября до 08:00 28 октября для проведения ремонтных работ на высоковольтной линии 500 кВт "Победа – Шахты"».

Позже в «республике сообщили, что отключение переносится и «о времени проведения данных работ будет сообщено».

Ранее сообщалось, что, в связи с проведением плановых регламентных работ в неподконтрольном украинской власти Луганске, на подстанции «Победа 500 кВт» возможно отсутствие связи украинского мобильного оператора Vodafone в «ДНР».

 

Источник: https://dnews.dn.ua 



Теги: Донбасс, отключение, электроэнергия, ЛНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх