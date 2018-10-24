Ведунья рассказала, как на Halloween не накликать беды

24.10.2018 21:00

Почему надо отказаться от шумных компаний, а про алкоголь просто забыть

Уже совсем скоро, через неделю, во всем мире будут праздновать День всех святых или как его еще называют Halloween. Многие родители уже сейчас шьют детям костюмы различных ведьм и страшилищ или же сами планируют пойти на тематическую вечеринку, посвященную этому празднику, пишет Знай.

При этом существует много людей, которые высказываются против этого праздника, считая, что Halloween – это веянье западной культуры, а мы им просто подражаем.

Разобраться в этом вопросе мы попросили известную ведунью и провидицу Светлану Калашник, которая нам рассказала, как правильно отмечать 31 октября и что нужно делать, чтобы духи были к вам благосклонны.

Предоставляем слово ведунье.

Велесова ночь

Ночь с 31 октября на 1 ноября во всех культурах является особым временем. В настоящий момент очень модным течением стал Halloween. Его «празднуют» в ночных клубах, и даже в школах, полагая, что позаимствовали веселый европейский праздник. Однако это не так. Кельты называли это время Соуин, в Англии «День всех святых».

Дохристианская традиция наших предков весьма серьезно относилась к этому дню. Так же как и кельты, славяне ведали, что в эту ночь границы Миров (а их по верованиям было три) становятся весьма тонкими, и в нашем Явном (плотном, который дарит нам удовлетворение наших чувств видеть, слышать, трогать и пр.) мире в эти моменты можно встретить гостей из темной и белой Нави (мира мертвых, духов светлых и темных), и Прави (места, куда уходят наши предки, обретая божественные качества). Довольно серьезное время, не так ли?

И на границе всех этих миров стоял Бог магии и мудрости Велес, который, по поверьям предков, обычно спокойно перемещается по пространству, участвуя в жизни всех его представителей. Он и приводит души в наш мир, именно к Велесу обращаются повитухи с просьбами об удачных родах, либо же жрецы, провожая душу умершего. И вот почему эта ночь называется Велесовой, ночь жизни, смерти и взаимодействия со всеми духами.

Нужно серьезно относиться к этому празднику

Как правильно провести этот день?

Что же традиционно делали наши предки в этот период? Конечно же, проводили обряды для получения защиты предков. Ведь впереди зима, время Морены, холода, остановки. В это время человек как никогда беззащитен перед кознями недоброжелателей, а после Велесовой Ночи и вовсе останется без мощной защиты предков. Старались ее заранее получить именно в эту ночь, а так же очистить свой дом, тело от существующего негатива.

Главное помнить, что сила слова в эту ночь велика как никогда, и в эти моменты можно провести практики на очищение своего сознания, пригодятся любые психологические техники, магические обряды чистки, например, свечой. Когда хозяйка дома обходила свой дом противосолонь (против часовой стрелки) начиная от входной двери, выгоняя все прошлые невзгоды. Можно повторять: «Печали вон, болезни вон, бедность вон. Ступайте, уходите». Либо же произнося старый заговор: «Станет вокруг меня тын железный, забор булатный от востока и до запада, от севера и до моря, оттоле и до небе, и оградит меня от колдуна и от колдуньи, от ведуна и от ведуньи, от черного и от белого, от двоезуба и от троезуба, от одноглазого и красноглазого, от косого и от слепого, от всякого моего ворога-недруга и от всякого моего друга-товарища. Будьте слова мои, лепки и крепки, крепче крепкого камня, тверже твердого железа отныне, и во веки веков».

На подоконник помещалась горящая свеча, которая укажет путь предкам. Можно на уличную сторону окна положить угощения для духов – помощников вашего рода. Не забываем и о Домовом и Домовухе, ведь считается, что они являются ушедшими предками из рода мужа. Стоит налить молока в блюдце, положить печенья, вареных яиц, густой каши в теплый и темный уголок и предложить Хозяевам дома отведать угощения. Немаловажным был и семейный ужин – поминовение предков. Когда хозяйка создавала самые любимые в семье блюда, накрывался стол, и за трапезой велись добрые разговоры – воспоминания родовых историй. К столу обязательно приглашались предки, которых тоже угощали едой со стола. Однако такие обряды следует делать только в семье, принимающей всю серьезность действа. Лучше же ограничиться угощением домового и духов за пределами дома.

В любом случае эта ночь требует ответственности в словах и поступках, как никогда следует избегать алкоголя, шумных компаний с малознакомыми людьми.

Велес не любит шутить

Чем полезным можно заняться?

Велес так же является и Богом богатства, и каждая ведающая, либо ведающий обязательно в эти дни проводит различные обряды на обретение финансового благополучия.

На данный момент эта тема актуальна для каждого украинца, и я хочу поделиться мудростью предков с вами. Однако помните, что везде необходим баланс и следует обязательно в этот день почествовать предков и духов. Ведь наша жизнь и финансовое состояние, в том числе, это наследие наших прошлых, как минимум 7, поколений.

Самый простой способ: следует взять свечу из натурального воска. Начертить на ней (гвоздем, иглой) резу бога Велеса. Зажечь ее стоит в Велесову ночь, читая обращение лицом на Восток.

“Ой, пойду на восточную сторону,

Ой, пойду по лесам да долам,

Ой, пройду я три версты,

до поляны дойду,

на поляне дуб,

под дубом Велес сидит,

дары раздаёт.

Я, Внучка Божья (имя), пойду ко Велесу,

я попрошу у него жизни в достатке, хлеба да каши.

Повернусь назад,

пройду две версты,

там колодец стоит,

за ним тур ходИт,

рога у него золотые,

шерсть у него золотая,

сам он золотой,

я монетку в колодец брошу - золота котомку с собой унесу,

будет у меня достаток, будет хлеб да каша.

Слово моё крепко да лепко,

да будет так!“

С этим же заговором можно провести и другой, более сложный обряд.

Резу Велеса разместить перед свечой, взять новую иглу, красную х.б. нить, кусочек натуральной ткани ладонь на ладонь размером, пшеницы, горсть монет, сухих трав: мяты, тысячелистника, тимьяна.

Свечу зажечь, по горсточке трав смешать и так же зажечь в виде благовония. Данные травы привлекают богатство и изобилие в нашу жизнь. Перед резой Велеса стоит положить немного пшеницы, монет, как дар Богу за помощь (после обряда его следует вынести на улицу под дерево).

Пока горит свеча и тлеют травы следует сшить мешочек и наполнить его пшеницей, остатками трав, когда наполняете мешок монетками, следует произнести: «Деньга без дела лежала, но уже лежать устала. Стала звать она своих — раз своих, два своих, а на третий день уже трое своих пришло. И с каждым днем стало приходить их всё больше. Слово мое крепко. Как сказала, так и будет».

Взять мешочек в руки и произнести заговор, о котором я говорила выше. Свеча должна догореть, по итогу резу стоит положить в мешочек. Мешочек помещаем на красный кут, где стоят куклы – мотанки, либо ваши магические вещи, иконы, кумиры.

Ведунья призывает всех жить по совести, тогда зло будет обходить ваш дом

Помните, что мир невидимый всегда взаимодействует с нами, желаем мы этого или нет. Его не стоит бояться, когда мы живем по совести, уважая других, видимых и невидимых, никакие беды и печали не могут прийти в нашу жизнь. Мы – дети Богов, должны стремиться к мудрости, знаниям и осознанному взаимодействию с природой. Велесова ночь – прекрасный момент для понимания, что мы не являемся центром мироздания, а лишь его частью. Проведите это время в семье, тихих родовых практиках, проводя светлые обряды, благодаря этому воссоединение со всеми мирами проявится в вашей жизни появлением изобилия и процветания. Ведь все мы, живущие в Яви, имеем право пользоваться земными благами.

Источник: https://from-ua.com



