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Запрет на алкоголь: вступило в силу скандальное решение, все подробности
В Киеве заработал запрет на торговлю спиртными напитками в магазинах ночью
О соответствующем решении Киевсовета на своей странице в Facebook народный депутат Дмитрий Белоцерковец.
«Решение Киевсовета об ограничении продажи алкоголя ночью в стационарных магазинах (заправки, магазины, супермаркеты и т.д.) с 23:00 до 10:00 опубликовано и вступило в силу», — отметил он.
Запрет был наложен после того, как в Верховной Раде приняли законопроект 3149. Он дает органам местного самоуправления полномочия устанавливать ограничение продажи алкоголя в капитальных магазинах и торговых центрах.
Киев реализовал такое право еще 27 сентября. А всех нарушителей запрета теперь ожидает наказание.
«Теперь город имеет основания выписывать штраф за ночную продажу алкоголя, если у субъекта предпринимательской деятельности есть лицензия на продажу алкоголя. Если такой лицензии нет, то продажа алкоголя в любое время является незаконной и должна пресекаться полицией. Это ограничение не касается ресторанов и кафе, у которых есть лицензия на розничную торговлю алкогольными напитками», — говорится в сообщении.
Сейчас о данном ограничении должны уведомить все хозяйствующие субъекты. После этого будет организована фиксация нарушений, за которыми последуют штрафы.
Отметим, что ранее Киеврада уже принимала решения о запрете продажи алкогольной продукции в ночное время, но их отменяли через суд.
Теперь решение больше нельзя будет опротестовать в суде, поскольку местная власть уже имеет соответствующие полномочия.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, Киев, алкоголь, запрет
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