Запрет на алкоголь: вступило в силу скандальное решение, все подробности

24.10.2018 13:00

В Киеве заработал запрет на торговлю спиртными напитками в магазинах ночью

О соответствующем решении Киевсовета на своей странице в Facebook народный депутат Дмитрий Белоцерковец.

«Решение Киевсовета об ограничении продажи алкоголя ночью в стационарных магазинах (заправки, магазины, супермаркеты и т.д.) с 23:00 до 10:00 опубликовано и вступило в силу», — отметил он.

Запрет был наложен после того, как в Верховной Раде приняли законопроект 3149. Он дает органам местного самоуправления полномочия устанавливать ограничение продажи алкоголя в капитальных магазинах и торговых центрах.

Киев реализовал такое право еще 27 сентября. А всех нарушителей запрета теперь ожидает наказание.

«Теперь город имеет основания выписывать штраф за ночную продажу алкоголя, если у субъекта предпринимательской деятельности есть лицензия на продажу алкоголя. Если такой лицензии нет, то продажа алкоголя в любое время является незаконной и должна пресекаться полицией. Это ограничение не касается ресторанов и кафе, у которых есть лицензия на розничную торговлю алкогольными напитками», — говорится в сообщении.

Сейчас о данном ограничении должны уведомить все хозяйствующие субъекты. После этого будет организована фиксация нарушений, за которыми последуют штрафы.

Отметим, что ранее Киеврада уже принимала решения о запрете продажи алкогольной продукции в ночное время, но их отменяли через суд.

Теперь решение больше нельзя будет опротестовать в суде, поскольку местная власть уже имеет соответствующие полномочия.

Источник: https://politeka.net