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Конец ''совку'': как в Украине изменят регистрацию и отменят "прописку"
В Украине предлагают отменить обязательную “прописку” — на смену придет регистрация с отметками в паспорте по желанию. С такой идеей выступила группа народных депутатов при поддержке Кабинета министров. Ожидается, что новый закон приведет на европейский лад систему определения фактического места жительства украинцев.
Что нужно знать о предлагаемых правилах — в материале OBOZREVATEL.
Так, в Верховной Раде уже зарегистрирован проект закона № 9218, который вводит изменения сразу в несколько действующих законов. Одно из основных нововведений — отмена штампа в паспорте о месте регистрации.
Авторы законопроекта уверяют, новые правила смогут существенно облегчить жизнь украинцев. Для регистрации предлагают подавать только заявление-декларацию. Не нужно будет предоставлять никаких документов и согласований, а внесение отметки в паспорт о месте проживания будет необязательным, ее будут ставить лишь по желанию. Такая практика принята как в отдельных штатах США, так и в Германии, Нидерландах, Латвии и других странах.
Расширяется способ обращения за услугами. Декларацию можно подать в любой орган регистрации, прямо в ЦПАУ (Центр предоставления административных услуг), в режиме онлайн или почтой. Услуги предоставляются в электронном виде, все должно быть автоматизировано.
Нардепы указывают, что проверять факт проживания будут лишь у 0,32% от всех зарегистрированных и то, только дистанционно и в определенных случаях:
1) С такой просьбой обратился сам собственник жилья;
2) Органы государственной власти и местного самоуправления имеют документально подтвержденную информацию о том, что лицо не проживает в жилье;
3) Руководство школы, если желающих в первый класс больше, чем учебное учреждение может принять.
“Прекратятся случаи массовой регистрации по одному адресу (так называемые "адреса массовой регистрации" или "перчатки"). Если с помощью программных средств - фамилий, возраста и пола лиц, проживающих в одном жилище, выяснится, что там прошли регистрацию более трех семей — она будет временно заблокирована до подтверждения факта проживания”, — указано в пояснительной записке.
Для родителей новорожденных проект закона предлагает на месте: провести регистрацию ребенка; назначить помощь при рождении; зарегистрировать ребенка в системе охраны здоровья; выдать удостоверения многодетного родителя и ребенка из многодетной семьи; присвоить ребенку номер в Демографическом реестре; определить происхождение ребенка, если его родители в разводе; определить гражданство ребенка.
Правда, будут ли подобные правила выполняться на практике — вопрос открытый. В Украине сейчас не редкие случаи, когда при повторной "прописке" органы регистрации даже не вносят данные в паспорт.
Подводные камни и штрафы
Инициаторы изменений убеждают, что собственники жилья и лица, проживающие там, будут сразу получать уведомление о регистрации или ее снятии. Если лицо указало ложные данные — оно будет оштрафовано. Согласно нормам, штраф будет от 850 до 1700 гривен, за повторное нарушение — от 1700 до 3400 гривен. При этом от ответственности освобождаются те, кто проживает не в том месте, в котором зарегистрированы.
Также информация о регистрации призывника будет автоматически поступать в специальный реестр. Посещение военкомата при регистрации или ее снятия не потребуется.
Все доступные адреса для регистрации будут предлагаться автоматически, чтобы исключить возможность вписать несуществующее место. Стоимость регистрации будет зависеть от прожиточного минимума на 1 января текущего календарного года. В 2018 сумма за регистрацию в сроки составит 15 гривен, в случае просрочки — 43 гривни.
Кроме того, законопроектом вводится досудебная процедура оспаривания решений.
“Отсутствуют какие-либо негативные последствия для собственников в случае фиктивной регистрации в их жилье, так же как нет никакой возможности из-за фиктивной регистрации причинить вред владельцу жилья. Устанавливается, что факт регистрации не является основанием приобретения лицом или лишения его каких-либо прав на жилье и другое имущество, находящееся по адресу зарегистрированного или снятого с регистрации места жительства”, — говорится в пояснительной записке.
Когда примут
В своем Facebook первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов уклончиво заявил, что в среднем законопроект принимается Верховной Радой за 12-15 месяцев.
Правда, один из авторов проекта, народный депутат от Блока Петра Порошенко Сергей Алексеев заявил, что закон будет принят до конца января 2019 года. Причина — выборы президента Украины.
"У нас достаточное количество людей попросту не прописаны. Вторая проблема — из-за боевых действий на Донбассе есть очень много переселенцев, и тут также нужно решить вопрос. А учитывая, что в марте 2019 года будут выборы президента, необходимо упорядочить списки, поэтому закон скорее всего будет принят уже до конца этой сессии", —заявил Алексеев.
Теги: Украина, Донбасс, регистрация, прописка
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