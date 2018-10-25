- Кремль хочет превратить Азовское море в свое "озеро" - Европарламент15:06
- Погода сегодня: когда ожидать потепление14:45
- Тревожный сигнал: ВСУ готовятся к обострениям на южных территориях Украины14:21
- Пожар на арсенале под Ичней ликвидирован — спасатели14:02
- Минсоцполитики пообещало украинцам компенсацию коммуналки без субсидии13:39
- ВСУ получили сверхзвуковой самолет-разведчик. ВИДЕО12:58
- За обиду шестиклассницы в харьковской школе ответственность должен нести классный руководитель – Минобразования. ВИДЕО11:18
- В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ НЕ ИСКЛЮЧИЛИ ПОВЫШЕНИЯ ТАРИФОВ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ И ТЕПЛО: НАЗВАНЫ СРОКИ11:03
- Морпехов и горных штурмовиков усиливают подразделениями Национальной гвардии09:46
- Пенсия после смерти: Какую сумму смогут получить наследники09:15
Кремль хочет превратить Азовское море в свое "озеро" - Европарламент
25 октября Европарламент опубликовал резолюцию, в которой говорится о планах РФ по поводу Азовского моря. Европейские специалисты пришли к выводу, что Кремль хочет превратить Азовское море в свое "озеро". Сегодня Европарламент обнародовал резолюцию, в которой сообщил довольно интригующую информацию. В ней речь идет о том, что Российская Федерация хочет завладеть Азовским морем для своих стратегических целей, передает издание "Диалог.UA" со ссылкой на резолюцию Европарламента.
"Европарламент осуждает незаконную добычу нефтяных и газовых ресурсов, которую ведет Россия на территории Украинского государства. Обращаем внимание на возможный сценарий того, что РФ захватит украинские источники нефти и газа в Азовском море. Таким образом РФ превратит его в свое внутреннее "озеро"", - говорится в сообщении. Стоит отметить, что данный проект резолюции был вынесен сегодня на всеобщее голосование пленарной сессии Ассамблеи. Это произошло в Страсбурге, где собрались соответствующие политики и профессионалы. Очевидно, что Европа осуждает агрессию России в Украине. Ожидается, что данная резолюция проинформирует общественные и политические организации, которые помогут Украине. Напомним, Чубаров вчера остановил заседание украинско-российской комиссии по Азовскому морю. Кроме того, Украине удалось провести блестящую военную операцию в Азовском море.
Теги: Донбасс, Азовское море, озеро, Кремль
- Озеро с 300 тысячами тонн химикатов: СМИ рассказали о "бомбе замедленного действия" на Донбассе
- На донецкий саммит приглашают представительную делегацию во главе с Януковичем и Медведевым
- В Азовском море спасли судно и пшеницу
- На Белосарайке утонул житель Авдеевки
- Субсидия в Украине: граждане просят отменить важную норму
- Пляжный сезон в Урзуфе начнется 1 мая
- В Макеевке опрокинулся рейсовый автобус. Есть пострадавшие13:20
- Под Горловкой ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Демон»12:41
- ВСУ в действии: штаб ООС сообщил о ликвидированных боевиках на Донбассе12:19
- Добровольцы покидают передовую на Донбассе: в чём причина12:00
- В Донецкой области вновь подорожал хлеб, и это — не предел11:39
- Боевики «ДНР» на блокпостах берут отпечатки пальцев у молодежи 20-30 лет. Люди взволнованы10:26
- Откровения Тинянского о ликвидированном Захарченко: "Я его знал лично, он был ряженым ч**м и алкоголиком"10:04
- Морпехов и горных штурмовиков усиливают подразделениями Национальной гвардии09:46
- Ситуация на КПВВ сегодня, 25 октября: на «Майорске» и «Марьинке» очереди09:24
- В Покровском районе загорелся легковой автомобиль09:02
- Кремль хочет превратить Азовское море в свое "озеро" - Европарламент15:06
- Погода сегодня: когда ожидать потепление14:45
- Тревожный сигнал: ВСУ готовятся к обострениям на южных территориях Украины14:21
- Пожар на арсенале под Ичней ликвидирован — спасатели14:02
- Минсоцполитики пообещало украинцам компенсацию коммуналки без субсидии13:39
- В Макеевке опрокинулся рейсовый автобус. Есть пострадавшие13:20
- ВСУ получили сверхзвуковой самолет-разведчик. ВИДЕО12:58
- Под Горловкой ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Демон»12:41
- ВСУ в действии: штаб ООС сообщил о ликвидированных боевиках на Донбассе12:19
- Добровольцы покидают передовую на Донбассе: в чём причина12:00
- Пенсия после смерти: Какую сумму смогут получить наследники09:15
- 8 ошибок, которые вы допускаете, когда моете голову22:23
- Знаки зодиака: чем вы выделяетесь среди остальных21:30
- Сквозь сон к холодильнику: чем опасен синдром "ночного едока"21:15
- Ведунья рассказала, как на Halloween не накликать беды21:00
- Названа совместимость знаков зодиака в дружбе09:45
- Названы продукты, способные заменять собой лекарства09:15
- Как защитить себя от чужой негативной энергии: Пять важных правил09:00
- Эти простые советы помогут уберечься от морщин18:00
- 4 знака зодиака, которым сильно повезет в ноябре-201817:31
- "Мы будем ждать прихода Тимошенко..." - Ходаковский поразил жителей "ДНР" неожиданным заявлением
- СМИ: Россияне из ЧВК "Вагнер" расстреляли в Луганске близкого соратника Плотницкого – громкие подробности
- В Россию пришла ответка за "ДНР": российское "зверье" с оружием вернулось из Донбасса - последствия пугающие
- На Донбассе обострение, прошел бой: подробности успеха ВСУ
- Всё, это конец! Боевики заявили о крахе "ДНР", "армия" разваливается
- Террористы "ЛНР" вынесли приговор луганчанину за 16 фотографий в соцсети – подробности
- В зоне ООС эвакуировали тела погибших на минном поле: женщина почти сутки была жива, кричала, но никто не помог
- «Вдруг изменил маршрут»: в «ДНР» случайно рассказали об убийцах Захарченко
- Включение "ДНР" в состав России: Ходаковский рассказал о принятом в Москве решении
- В ОРДЛО ввели жесткую систему учета «призывников»