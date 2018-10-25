На Хмельнитчине за продажу оружия задержали добробатов

25.10.2018 19:50

В Хмельницкой области 24 октября участники добровольческого военизированного формирования были задержаны во время продажи оружия. Об этом сообщила пресс-служба Военной прокуратуры Западного региона Украины.

По данным прокуратуры, задержанные продали за 3,6 тыс. долларов автомат Калашникова АК-74, 30 патронов к нему и 9-мм пистолет Макарова.

Кроме того, прокуроры отметили:

«В ходе досудебного расследования указанного уголовного производства, с целью установления всех причастных лиц, в течение июля-сентября 2018 задокументированы факты незаконного сбыта этой группой лиц: 1 автомата АК-74, 2 пистолетов 9 мм и боеприпасов к ним, патронов калибра 7.62 мм -100 шт. и 3 ручных гранат РГД-5».

Сейчас задержаны четыре человека, у которых были обнаружены денежные средства из проведенных закупок. Кроме того, устанавливается местонахождение других причастных, включая и военнослужащих ВСУ.

На данный момент решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении по ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 263−2 УК Украины и избрании меры пресечения.

Источник ДонПресс