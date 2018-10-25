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Пенсия после смерти: Какую сумму смогут получить наследники
Время — деньги.
Обычно это выражение понималось так: потеря времени равносильна потере денег, поскольку за это время можно было бы их заработать.
Но у Пенсионного фонда своя математическая формула: чем больше времени проходит с даты смерти пенсионера, тем меньше денег смогут получить родственники.
Согласны? Мы нет!
Ранее мы публиковали подробный юридический анализ законодательства, который доступен по ссылке, и пришли к выводу: такая позиция Пенсионного фонда полностью противоречит законодательству Украины.
Что же делать, если вы оказались в похожей ситуации:
“У меня в 2015 году умер отец. В 2017 году по решению суда мне продлили срок вступления в наследство. Недополученной пенсии у него оставалось примерно 14 000 грн. Нотариус оформила свидетельство о наследстве на 8 176 грн. (сумма, пришедшая на запрос от Добропольского ПФ). Заявление о выплате этих денег я подала в ПФ 01.03.2018. Через 4 месяца в Добропольском ПФ мне сказали, что к выплате всего 1 273 грн. Отец умер 08.03.2015, запрос от нотариуса в ПФ о недополученной пенсии был 13.12.2017. Прошу объяснить правомерно ли это, если нет, то куда обращаться?”
“Доброго дня! Я звернулася до Красноармійського об’єднанного управління Пенсійного фонду України Донецької області 27 березня 2018 року з пакетом документів про право на спадщину за законом недоотриманої пенсії моєї померлої бабусі. Пенсію вона не отримувала з вересня 2014 року по 23 червня 2017 року (дата смерті). Але пенсійний фонд виплатив заборгованість тільки за три роки з дати подання свідоцтва про спадщину. Таким чином, за 7 місяців суму пенсії я не отримала. Можливо лі в судовому порядку отримати невиплачені Пенсійним фондом гроші?”
І. Согласно законодательства существует два способа получения членами семьи (наследниками) недополученной при жизни пенсии умершего:
1. путем обращения в орган, назначающий пенсию, в котором состоял на учете умерший пенсионер, в течение 6 месяцев со дня открытия наследства (даты смерти) с заявлением;
2. путем включения суммы недополученной пенсии в состав наследства по истечению 6 месяцев.
Статьей 1227 Гражданского кодекса Украины предусмотрено, что суммы заработной платы, пенсии, стипендии, алиментов, пособий по временной нетрудоспособности, возмещений в связи с увечьем или иным повреждением здоровья, других социальных выплат, принадлежавших наследодателю, но не были им получены при жизни, передаются членам его семьи, а в случае их отсутствия — входят в состав наследства.
В соответствии со статьей 52 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» сумма пенсии, которая принадлежала пенсионеру и осталась недополученной в связи с его смертью, выплачивается по месяц смерти включительно членам его семьи, проживающих совместно с пенсионером на день его смерти, в том числе нетрудоспособным членам семьи, указанным в части второй статьи 36 настоящего Закона, находившихся на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с умершим пенсионером или не проживали.
Согласно статье 91 Закона Украины “О пенсионном обеспечении” суммы пенсии, которые принадлежали пенсионеру и остались недополученными в связи с его смертью, передаются членам его семьи, а в случае их отсутствия — входят в состав наследства.
При обращении нескольких членов семьи причитающаяся им сумма пенсии делится между ними поровну.
Указанные суммы выплачиваются, если обращение за ними последовало не позднее 6 месяцев после смерти пенсионера.
Таким образом, наследникам недополученные суммы пенсии умерших родственников должны передаваться в полном объеме, без каких-либо ограничений.
Ни в Гражданском кодексе, ни профильных законах и других нормативно-правовых актах не ограничивается право на получение суммы пенсии, которая принадлежала пенсионеру, но не была им получена при жизни.
Важно! Пенсия прекращает начисляться с даты смерти пенсионера.
Норма закона о праве получить пенсию не более чем за три года до дня обращения за получением пенсии, не распространяется на суммы пенсии, которые перешли в наследство.
Кроме того, может ли применяться ограничение в 3 года на задолженности по пенсии переселенцев и жителей временно оккупированных территорий — читайте по ссылке.
Подытоживая вышеизложенное:
1. недополученные суммы пенсии должны передаваться наследникам в полном объеме с даты последней выплаты до дня смерти включительно.
2. ограничение в 3 года не распространяется на суммы пенсии, которые были недополучены и не выплачены при жизни пенсионера.
ІІ. Как получить недополученную пенсию умершего в полном размере?
Ответим сразу – на сегодняшний день только обратившись в суд.
Но для этого нужно получить письменный ответ Пенсионного фонда с указанием суммы, которая была не выплачена при жизни пенсионера.
В зависимости от способа получения недополученной пенсии, о которых говорилось выше, информацию о сумме можно узнать путем:
1. непосредственного обращения в Пенсионный фонд, в котором умерший находился на учете, и получал пенсию — если вы член семьи умершего и проживали совместно с пенсионером на день его смерти и обращаетесь в Пенсионный фонд в течении 6 месяцев (в том числе если вы нетрудоспособный член семьи*, находившийся на иждивенииумершего, независимо от того, проживали вы совместно с умершим пенсионером или нет).
2. обращения к нотариусу и открытия наследственного дела. Более подробно о порядке наследования доступно по ссылке.
* Согласно части 2 статьи 36 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» нетрудоспособными членами семьи являются: муж (жена), отец, мать, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста, предусмотренного статьей 26 этого Закона; дети умершего, не достигшие 18 лет или старше этого возраста, если они стали лицами с инвалидностью до достижения 18 лет и другие.
Документами, в которых указывается сумма недополученной пенсии, будут:
1. в первом случае – это разовое поручение, которые выдаются непосредственно Пенсионным фондом;
2. во втором случае – свидетельство о праве на наследство, которое выдается нотариусом на основании информации, полученной Пенсионного фонда.
И в первом и во втором случае информация о сумме недополученной пенсии предоставляется Пенсионным фондом. Но есть важные отличия. В первом случае – непосредственно обратившийся получает такой документ, во втором же случае Пенсионный фонд дает ответ нотариусу на его запрос.
Это имеет значение при обращении в суд.
Если вы получили на свое имя документ от Пенсионного фонда и не согласны с суммой указанной пенсии, можете сразу обращаться с иском в суд.
Что делать, если вы не согласны с суммой недополученной пенсии, которую указал Пенсионный фонд на запрос нотариуса?
Не торопиться получать у нотариуса свидетельство о праве на наследство! Так как получение свидетельства о праве на наследство будет означать ваше согласие с указанной суммой. А оспаривать в суде ответ, данный нотариусу, вы не можете. Кроме того, законодательством предусмотрены исчерпывающие основания для признания свидетельства о праве на наследство недействительным и среди них отсутствует такое основание как несоответствие суммы недополученной пенсии.
Если вы уже получили свидетельство о праве на наследство, а Пенсионный фонд выплачивает сумму меньше, чем указана в свидетельстве, рекомендуем обращаться в суд с иском. В иске заявлять о получении разницы между той суммой, что указана в свидетельстве, и той, что получена по-факту.
Но вы сможете добиться выплаты только той суммы, которая была указана в свидетельстве о праве на наследство.
Если вы еще не получили свидетельство о праве на наследство, и не согласны с суммой пенсии, которую Пенсионный фонд указал на запрос нотариуса, рекомендуем действовать следующим образом:
1. Получить у нотариуса такие документы:
справку, что вы являетесь наследником;
копию ответа Пенсионного фонда на запрос нотариуса о наличии начисленной пенсии и других денежных средств.
2. Обратиться письменно с заявлением в Пенсионный фонд, в котором указать, последнюю дату выплаты пенсии умершему пенсионеру и дату его смерти, просить Пенсионный фонд дать в ответе информацию о сумме недополученной пенсии за весь период. На ваше письменное заявление Пенсионный фонд должен дать письменный ответ.
Образец заявления в Пенсионный фонд доступен по ссылке.
Внимание! На практике возможны ситуации, когда Пенсионный фонд отказывает в предоставлении наследнику ответа о сумме недополученной пенсии умершего ссылаясь на Закон Украины “О защите персональных данных”, либо на других основаниях.
3. После получения письменного ответа от Пенсионного фонда, обращаться в суд.
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Вместе — сила!
Источник Трибун
Теги: Донбасс, пенсия, смерть, наследник
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