Погода сегодня: когда ожидать потепление

25.10.2018 14:45

Сейчас погоду на Украине определяет циклон с северо-запада Европы, который называется Siglinde.

Сегодня ожидается сырая погода, а температура от +6 до +9 градусов, правда на Юге немного тепле, от +9 до +12 градусов. При этом сильный ветер остается.

В Киеве будут периодические дожди с сильным ветром, а температурный максимум будет на уровне +7 градусов.

По прогнозу Наталки Диденко, ближе к концу недели циклон уйдет и сразу станет теплее. Но пока это будет сложная погода для тех, кто сильно чувствителен к резким изменениям синоптических ситуаций. Им стоит поберечь себя.