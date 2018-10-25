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Политолог Палий о Януковиче: "Каждый день живет в страхе". ВИДЕО
Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович в панике ждет смены режима в РФ. Своим мнением о судьбе Янукович в эфире "Прямого" поделился известный украинский политолог Александр Палий.
"Янукович вышел из тюрьмы, но фактически в тюрьму и зашел", - отметил эксперт, уточнив, что тот уже более 4 лет живет под тотальным контролем спецслужб РФ. "Он, наверное, и не решает, когда ему свет выключать и когда чифир или коньяк пить", - высказал мнение Палий, уточнив, что, помимо этого, Янукович еще и живет в постоянном страхе. "Он очень сейчас уязвим и боится панически, что в РФ будет смена режима… И даже этот режим может в любой момент его (убрать - ред.) и все закончить. Очень красноречивая иллюстрация судьбы тиранов", - отметил политолог, уточнив, что Янукович сегодня предельной жалкий человек. Стоит отметить, что в Украине Янукович подозревается в государственной измене и прочих тяжких преступлениях. Суд над ним все еще продолжается. С 2014 года экс-президент скрывается в РФ.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, тюрьма, страх, Янукович
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