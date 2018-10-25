Тревожный сигнал: ВСУ готовятся к обострениям на южных территориях Украины

25.10.2018 14:21

В этот четверг глава Генштаба ВСУ сообщил о том, что на юге Украины были отработаны соответствующие военные маневры на случай обострения ситуации.

Он не давал никаких дополнительных комментариев. Это вызвало много вопросов, хотя отдельные комментаторы догадались, что армия Украины готовится защищать южные территории Украины.

Сегодня, 25 октября, глава Генерального штаба ВСУ Юрий Муженко сообщил о том, что украинские военные отработали сценарий военных конфликтов на юге Украины. Об этом Муженко рассказал на своей странице в "Фейсбуке", передает издание "Диалог.UA".

"Работая с военными на юге Украины, мы сумели проработать все вопросы моделирования сценариев и взаимодействия, если здесь будет обострение ситуации", - сообщил Муженко.

Однако почему-то он отказался давать какие-либо подробности этих военных маневров. Пользователи Интернета начали выдвигать свои теории. Один из комментаторов, однако, написал, что "тот, кто в теме, поймет", намекнув, видимо, на то, что столкновения с потенциальным агрессором не избежать. Хотя со стороны официальных властей или экспертов комментариев тоже не было. У многих возник вопрос: "К чему такая предосторожность на юге Украины?".

С одной стороны, это может быть связано с недавней химической атакой в Крыму, из-за которой некоторые жители Крыма бежали на территорию Украины. Вполне возможен тот факт, что ВСУ заподозрили о въезде на территорию Украины возможных провокаторов или даже военных под прикрытием.

С другой же стороны, нужно отметить, что Россия стягивает к Крыму свое вооружение. Причина официально не раскрывается властями, однако есть возможность того, что она готовится к нападению на Украину. Таким образом ВСУ подготавливают возможные сценарии, может быть, по одной из этих причин. Хотя, как отмечалось выше, официальной причины власти Украины не называют.