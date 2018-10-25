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В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ НЕ ИСКЛЮЧИЛИ ПОВЫШЕНИЯ ТАРИФОВ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ И ТЕПЛО: НАЗВАНЫ СРОКИ
25.10.2018 11:03
Вследствие подорожания газа на 23,5% тарифы на горячую воду и теплоснабжение могут вырасти примерно на 16%.
Такое мнение высказал министр социальной политики Андрей Рева журналистам после заседания правительства, передает корреспондент телеканала «Прямой».
«Учитывая то, что примерно 70% в тарифе на тепло и горячую воду – это стоимость газа, по предварительным подсчетам, по моим подсчетам, это должно быть 16%», – отметил Рева.
По словам министра, новые тарифы, согласно законодательству, могут быть введены не раньше декабря.
Теги: Донбасс, отопление, увеличение, горячая вода, тарифы
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