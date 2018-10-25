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ВСУ получили сверхзвуковой самолет-разведчик. ВИДЕО
"Николаевский авиаремонтный завод", который входит в состав "Укроборонпрома" передал Вооруженным силам Украины два отремонтированных самолета – сверхзвуковой разведчик Су-24МР и военно-транспортный Ил-76МД, сообщает пресс-служба госконцерна, передает segodnya.ua.
Отмечается, что на заводе провели полную проверку всех узлов и агрегатов самолетов и выполнен их ремонт или полная замена. Были проведены сложнейшие работы по восстановлению планера и многочисленных систем самолетов. После испытаний военные приняли у ремонтников восстановленные самолеты.
Су-24МР – сверхзвуковой самолет-разведчик, который может проводить разведку на глубину до 400 км от линии фронта. Для этого он оснащен РЛС бокового обзора, которая позволяет фиксировать наземные объекты, в том числе фортификационные сооружения и технику противника, чувствительными камерами с высоким разрешением. Также он оснащен системами фиксации облучения РЛС и ИК-датчиками для обнаружения замаскированных объектов.
Ил-76МД – военно-транспортный самолет предназначен для транспортировки и десантирования личного состава, техники и грузов. Самолет способен доставлять грузы максимальной массой до 60 т на расстояние до 4200 км с крейсерской скоростью до 800 км/ч. Вместе с машинами "Антонова", Ил-76 являются основными военно-транспортным самолетом Воздушных сил Украины.
Теги: Донбасс, ремонт, разведка, самолет, ВСУ, Укроборонпром
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