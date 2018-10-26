Переход на зимнее время 2018: когда в Украине переведут часы

26.10.2018 17:29

В 2018 году перевод часов на зимнее время в Украине состоится в последнее воскресенье октября. В ночь с 27 на 28 октября в четыре часа утра стрелки часов нужно перевести на час назад.

В этот день вы сможете поспать немножко дольше, передает segodnya.ua.

История перевода часов

Отметим, что впервые идея перевода часов возникла еще в 18 веке, а ее автором был сам Бенджамин Франклин! Во время пребывания в Париже он заметил, что уже в то время люди любили засиживаться по вечерам, выжигая огромное количество свечей и масла для новомодных в то время ламп. И он подумал, что смена времени всего на час позволила бы сэкономить огромное количество ресурсов.

Германия и Англия уже в 1916 году официально перешли на летнее время в целях экономии энергии: весной стрелки всех часов переводились на час вперед и возвращались назад осенью. С тех пор часы начали переводить более ста стран, пишет журнал "Вокруг света".

Для чего переводят часы

Таким образом, перевод часов осуществляется для того, чтобы люди могли работать дольше и, при этом, меньше использовать искусственное освещение. Ведь и сейчас мы встаем в начале светового дня, а ложимся значительно позже его конца.

Перевод часов на зимнее время: как перестроиться

Ученые утверждают, что человеческий организм переносит гораздо легче переход на зимнее время, нежели на летнее. Но, невзирая на лишний час сна, нам все равно трудно привыкнуть к новому режиму.

Соблюдайте простые правила и переход на зимнее время в 2018 году пройдет незаметно:

Дайте организму отдохнуть, не перегружайте себя лишними делами.

Старайтесь избегать физических и эмоциональных нагрузок.

Соблюдайте правильный рацион.

Откажитесь от алкоголя и вредной пищи, пейте больше воды.

За неделю до перевода часов на зимнее время соблюдайте правило: каждый день ложиться спать на 15 мин. раньше, чем обычно.

Вечером перед сном старайтесь принимать теплую ванну, пейте травяные чаи и настраивайте себя только на позитивные мысли.

Прогулки — лучшая панацея.