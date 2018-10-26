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Реакция Европарламента на действия РФ в Азове : основные плюсы и недостатки решения
По словам политолога Олеси Яхно, антироссийская жесткая резолюция Европарламента по Азовскому морю является важной для Украины как в политическом, так и в практическом значении.
«Во-первых, для Украины вообще в принципе очень важно, что на разных международных площадках обсуждается тема Крыма. Поэтому для Украины это в любом случае важно, поскольку таким образом мировое сообщество демонстрирует, что оно не соглашается и никогда не примет аннексию Крыма Россией, и, соответственно, те сопутствующие проблемы, которые связаны с захватом Крыма, в том числе в акваториях Черного и Азовского морей. Во-вторых, очень важно, что обсуждалась позиция о введении должности спецпредставителя Европейского Союза по проблемам, которые как раз связаны с Крымом, в частности, по Азовскому морю. Это очень важно, потому что, как мы знаем, от США есть спецпредставитель. Поэтому если такой представитель будет от ЕС, это будет говорит о том, что Евросоюз не намерен не только стратегически и в долгосрочной перспективе признавать аннексию Крыма, но и на прикладном уровне, и на уровне возникновения конкретных проблем, будет на это реагировать», – пояснила она.
Эксперт также напомнила, что на днях было заявление представителя Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини, которая подчеркнула, что ЕС не признает оккупацию Крыма Россией, потому что границы независимых государств нельзя изменять путем применения военной силы.
В то же время, как рассказал эксперт Михаил Жирохов, в военном плане решение Европарламента по Азову никак не повлияет на расстановку сил и демилитаризацию в акваториях двух морей, поскольку ЕП принял по большому счету политическую декларацию. При этом Жирохов также напомнил, что у Европейского Союза своих вооруженных сил нет, а его военные структуры это – НАТО, и теоретически в Брюсселе могут организовать военную миссию Евросоюза, «но за все время истории ЕС это было сделано только один раз, но то решение принималось с огромными сложностями».
Как сообщалось, Европейский парламент после обсуждения ситуации в Азовском море принял жесткую резолюцию, которой осуждается российская агрессия в Азове, милитаризация оккупированного Крыма и блокада украинских портов.
Отметим, что из-за агрессии России в Азовском море в Украине встал вопрос о разрыве морского договора с Москвой. Сооружение моста, который соединил Россию с Крымским полуостровом, препятствование коммерческому судоходству в Азовском море – все это заставляет продумывать варианты реагирования со стороны Украины.
Источник mhub.top
Теги: Донбасс, Азовское море, Российская Федерация, Европарламент, решение
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