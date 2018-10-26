"Слова за Путиным повторяет", - украинцы возмущены "лживой дипломатией" Хуга и ОБСЕ

26.10.2018 08:03

Заявление бывшего руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе Александра Хуга об отсутствии доказательств российской агрессии возмутило всю Украину. Украинцы в соцсетях активно обсуждают скандальные слова Хуга о Донбассе, передает "Диалог.UA".

В интервью западным СМИ представитель ОБСЕ Хуг заявил о якобы отсутствии "прямых доказательств" военной агрессии РФ в Украине. С его слов, таковыми не являются регулярные конвои через границу российского смертоносного вооружения, захват украинцами российских военных в бою и форма ВС РФ на вояках "Л/ДНР". Украинцы в шоке от лицемерия Хуга. Его заподозрили в работе на Кремль. "Чего это посредник слова за Путиным повторяет?" - задался вопросом один из комментаторов. Это он о заявлении представителя ОБСЕ, что форму ВС РФ "можно купить где угодно". "Совпадение? Не думаю! Может, мы и войну в военторге купили? И тела погибших? А все остальные доказательства - театральные декорации? Осталось только в шахты заглянуть! Может там еще десятки танков и "Градов" завалялось", - добавил подписчик. "Конвои пересекают неконтролируемый участок границы со стороны России... Но, по логике Хуга, это могут быть кто угодно! Хоть американцы, хоть французы, хоть немцы или японцы", - удивился размышлениям Хуга другой пользователь соцсети. "Класс! Нам все показали, рассказали, но мы не видели. Интересно, он нормально спит по ночам от своей дипломатической брехни?" - задался вопросом комментатор.