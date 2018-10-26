- Спокойствие, только спокойствие: что вызывает тревогу у каждого знака зодиака10:59
- На защиту Украины может встать уникальный плавающий БТР "Пловец": его неуязвимость к подрывам поражает. ВИДЕО09:36
- Украина загонит себя в тупик, если разорвет договор с РФ о совместном использовании Азовского моря, - Денисенко08:25
- "Слова за Путиным повторяет", - украинцы возмущены "лживой дипломатией" Хуга и ОБСЕ08:03
- Создано уникальное мобильное приложение для переселенцев: вся полезная информация и помощь07:59
- Реакция Европарламента на действия РФ в Азове : основные плюсы и недостатки решения 07:47
- Снег и потепление: какая погода нас ждет на выходные21:39
- Конец ''совку'': как в Украине изменят регистрацию и отменят "прописку"20:07
- На Хмельнитчине за продажу оружия задержали добробатов19:50
- В Азовское море зашли военные российские корабли, - ГПСУ18:01
Спокойствие, только спокойствие: что вызывает тревогу у каждого знака зодиака
Тревога – состояние неприятное, но далеко не редкое. В современном мире с его темпом и развитием вывести из равновесия может что-угодно. Но можно обратиться и к звездам.
Хотите узнать, что является для вас основной причиной тревоги согласно вашему знаку зодиака?
Овен (21 марта — 19 апреля)
Вам постоянно хочется чем-то себя занять. Вы всегда хотите быть в движении. Это говорит о том, что вы наполнены спонтанной энергией и счастьем, а это хорошо. Если же вам приходится проводить день взаперти, ничего не делая, то вам начинает казаться, что вы сходите с ума. Вы начинаете срываться на окружающих, тем самым усложняя им жизнь.
Вам нужно понять, что не каждый день должен быть захватывающим. Некоторые дни навевают нам меланхолию и апатию. Научитесь принимать и такие дни тоже.
Телец (20 апреля — 21 мая)
Вы любите стабильность в жизни и всегда хотите быть уверены, что находитесь в безопасности и вкладываете себя в отношения с правильным человеком. Как только вы почувствуете, что теряете свою стабильность, то сразу же начинаете сильно переживать.
Вам следует понять одну простую вещь: причина ваших переживаний заключается не в других, а в вашей собственной привычке себя накручивать. Перестаньте так на всем зацикливаться и сразу же начнете меньше переживать.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Ваша проблема заключается в том, что вы не умеете отличать важное от неважного и как результат — забиваете себе голову разными мелочами. Вы зацикливаетесь на деталях до такой степени, что начинаете переживать и теряете самообладание. Решите наконец, что для вас важно, а что нет. Не позволяйте чему-либо повлиять на ваше спокойствие.
Рак (22 июня — 22 июля)
Вы не хотите находиться в центре внимания. В принципе вам нравится внимание, но вы не хотите, чтобы все взгляды были обращены только на вас. Если такое все же происходит, вы расстраиваетесь и начинаете переживать. Вы теряете самообладание и становитесь неспособны распознать свои же эмоции.
Сделайте все, для того, чтобы чувствовать себя как можно комфортнее в коллективе, ведь общение- это неотъемлемая часть жизни. Неважно, что думают о вас другие. Важно лишь то, что вы сами думаете о себе.
Лев (23 июля — 22 августа)
Вы относитесь к тем людям, которые терпеть не могут, когда теряют над чем-либо контроль. Вам всегда нужно находится на водительском сиденье. Вы хотите постоянно все контролировать и не любите, когда другие пытаются забрать у вас контроль или заставить вас делать то, что хочется им. Вы уверены, что естественный порядок вещей — это когда вы всех контролируете.
На самом деле, это не так. Вы не всегда будете боссом. Порой вам просто нужно смириться с тем, что вы выполняете мелкую работу.
Дева (23 августа — 22 сентября)
Привычка накручивать себя — это ваша основная проблема. Вы слишком много обо всем думаете и как результат — расстраиваетесь.
Вам нужно избавиться от этой привычки, потому что из-за нее вы становитесь одержимы идеей все контролировать, а это плохо. Накручивая себя, вы пытаетесь взять все вокруг под свой контроль и в некоторых случаях, в попытке это сделать, можете обидеть других. Не поступайте так больше, пожалуйста.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Самое главное для вас — справедливость. Это хорошо, поскольку мы живем в цивилизованном море и нуждаемся в определенных моральных нормах, которые позволили бы нам стать лучше. Для вас эти моральные нормы — справедливость. Все, что вы хотите — восстановить справедливость во всем мире. Тем не менее, в нашем мире все происходит совсем не так, как вы себе представляете.
Если у вас не получается восстановить справедливость, вы выходите из себя. Вам нужно перестать навязывать всем свои моральные принципы. В реальном мире все по-другому. Да, наш мир не идеален.
Скорпион (23 октября — 22 ноября)
Вы хотите жить тихой и спокойной жизнью и терпеть не можете, когда этому что-либо препятствует. Вы не понимаете, что наш мир не держится на одной тишине и спокойствии.
Этот мир не может гарантировать нам безмятежную жизнь. Так все устроено, поэтому не стоит переживать, если мир работает не так, как вам этого хочется.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Вы хотите жить на своих собственных условиях. Вам не хочется молча сидеть и подчиняться чужим приказам. Вы хотите жить по своим собственным правилам и отдыхать так, как вам этого хочется. Не хотим вас огорчать, но окружающий мир значительно отличается от того, каким вы его себе представляете. Он никогда не будет функционировать в соответствии с вашими желаниями. У окружающего мира есть своя собственная система. Не пытайтесь взять под контроль все вокруг. Контролируйте свое желание все контролировать и сразу же станете более привлекательными.
Козерог (22 декабря — 20 января)
Вы слишком сильно на себя давите. Расслабьтесь! Мир не разрушится, если вы сделаете перерыв и немного передохнете. Ваша натура трудоголика лишает вас права на лень и это, в свою очередь, заставляет вас переживать.
Отпустите ситуацию. Сделайте перерыв. Выдохните. Почувствуйте дуновение ветра. Расслабьтесь. Вы это заслужили.
Водолей (21 января — 18 февраля)
Вам нравится, когда у вас есть базовая, ничем не усложненная рутина. Вы не любите делать то, что в нее не входить. Вы лишь хотите следовать своей рутине, а затем отдыхать. Вы терпеть не можете все усложненное, потому что это заставляет вас беспокоиться и нервничать.
Жить ничем не усложненной жизнью — это совсем не плохо, но перестаньте себя обманывать. В жизнь всегда будут сложности и вам от них никуда не уйти. Постарайтесь всегда оставаться счастливыми, невзирая на все трудности.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Вы терпеть не можете находиться в центре внимания. Даже публичные выражение чувств заставляют вас ощущать дискомфорт. От природы вы довольно стеснительны. Вы хотите спрятаться в своей коконе и там и оставаться.
Вам нужно вырваться из него и начать жить в реальном мире. Это вас не убьет.
Источник: segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, знаки Зодиака, тревога
- Рынок замер
- Межбанк закрылся сильным ростом доллара
- Рева пообещал украинцам зарплату в 500 евро: что из этого выйдет?
- Принято решение о предоставлении Украине 1 миллиарда евро
- Война против «евроблях»: владельцам авто стоит готовиться к худшему
- Курс НБУ на 4 июля: доллар – 24,82 грн, евро – 27,63 грн
- Стало известно, как Россия продает Европе уголь с оккупированного Донбасса10:42
- В 100 метрах от патруля ОБСЕ на Донбассе произошел взрыв10:20
- Ситуация в пунктах пропуска утром 26 октября09:15
- На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения, получили "ответку" от ВСУ и понесли потери09:07
- Жители Донецка встревожены большим количеством боевиков «ДНР» в городе08:28
- Боевики «ДНР» «закрыли» Иловайск. Проверяется каждый дом. Люди напуганы08:18
- "Может это штурм, и ВСУ наступает": Донецк напугали мощные взрывы и движение техники боевиков08:13
- В Ханженково пьяный боевик «ДНР» сбил на автомобиле подростка08:07
- Создано уникальное мобильное приложение для переселенцев: вся полезная информация и помощь07:59
- Поклонник "Новороссии" из Донецка ликвидирован бойцами ООС: террористы в трауре по Асэту07:52
- Спокойствие, только спокойствие: что вызывает тревогу у каждого знака зодиака10:59
- Стало известно, как Россия продает Европе уголь с оккупированного Донбасса10:42
- В 100 метрах от патруля ОБСЕ на Донбассе произошел взрыв10:20
- На защиту Украины может встать уникальный плавающий БТР "Пловец": его неуязвимость к подрывам поражает. ВИДЕО09:36
- Ситуация в пунктах пропуска утром 26 октября09:15
- На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения, получили "ответку" от ВСУ и понесли потери09:07
- Пенсии переселенцам: правозащитники рассказали хорошие новости08:35
- Жители Донецка встревожены большим количеством боевиков «ДНР» в городе08:28
- Украина загонит себя в тупик, если разорвет договор с РФ о совместном использовании Азовского моря, - Денисенко08:25
- Боевики «ДНР» «закрыли» Иловайск. Проверяется каждый дом. Люди напуганы08:18
- Пенсии переселенцам: правозащитники рассказали хорошие новости08:35
- Врач объяснил, почему всегда смотрит в Фейсбук своих умерших пациентов22:02
- Где встретят свою любовь разные знаки Зодиака20:41
- Страшнее рака: врачи заговорили о глобальной угрозе, от которой не спасется никто15:46
- Быть или не быть проверкам переселенцев?15:28
- Пенсия после смерти: Какую сумму смогут получить наследники09:15
- 8 ошибок, которые вы допускаете, когда моете голову22:23
- Знаки зодиака: чем вы выделяетесь среди остальных21:30
- Сквозь сон к холодильнику: чем опасен синдром "ночного едока"21:15
- Ведунья рассказала, как на Halloween не накликать беды21:00
- Добровольцы покидают передовую на Донбассе: в чём причина
- "Мы будем ждать прихода Тимошенко..." - Ходаковский поразил жителей "ДНР" неожиданным заявлением
- СМИ: Россияне из ЧВК "Вагнер" расстреляли в Луганске близкого соратника Плотницкого – громкие подробности
- В Россию пришла ответка за "ДНР": российское "зверье" с оружием вернулось из Донбасса - последствия пугающие
- На Донбассе террористы "в печали": ""Северный ветер" плохо дует, ВСУ на подъеме, а о нас все забыли"
- В зоне ООС эвакуировали тела погибших на минном поле: женщина почти сутки была жива, кричала, но никто не помог
- В ОРДО составили список «важных специалистов» и запретили им выезд
- Откровения Тинянского о ликвидированном Захарченко: "Я его знал лично, он был ряженым ч**м и алкоголиком"
- "Это путинский сценарий еще с 2014 года", - раскрыты планы РФ на "Л/ДНР"
- «Вдруг изменил маршрут»: в «ДНР» случайно рассказали об убийцах Захарченко