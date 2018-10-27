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Януковича не позвали: Порошенко собрал трех президентов-предшественников
27.10.2018 17:00
Как сообщается на сайте Петра Порошенко, 25 октября, состоялась встреча с президентами Украины предыдущих лет: Леонидом Кравчуком, Леонидом Кучмой и Виктором Ющенко.
На встрече они говорили о дальнейшем развитии Украинского государства, прекращении российской агрессии на Донбассе и получении мира.
Порошенко отметил важную роль Кравчука, Кучмы и Ющенко в становлении государства.
Президент также передал предшественникам отличия — юбилейную медаль «25 лет независимости Украины», которой они были награждены в 2016 году к 25-й годовщине Независимости Украины.
Источник mhub.top
Теги: Донбасс, Кравчук, встреча, Порошенко, Кучма, Янукович, Ющенко
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