«Минет от проводника»: новая «услуга» для пассажиров «Укрзализныци»

27.10.2018 15:01

Проводник одного из вагонов поезда «Ужгород-Лисичанск» вступил в интимные отношения с пассажиром, пока тот спал. Такое заявление на своей странице в социальной сети Facebook сделал журналист Александр Рудоманов, передает replyua.net.

По его словам, в полицию поступило сообщение о хулиганстве. «Проводник вагона занимался сексом неприродным путем. Когда заявитель проснулся, обнаружил, что проводник заявителю делает минет», - сказано в сообщении журналиста. В свою очередь, пострадавший объяснил все следующим образом: «Я спал, проснулся от того, что мне проводник минет делал». По словам пострадавшего, инцидент случился ночью, когда поезд находился неподалеку от Львова. Мужчина ехал в вагоне СВ, которое проводник открыл своим ключом. «Проводники ржут, что такого не было. Но мне вот вообще не смешно», - возмутился пострадавший, который также заявил, что попытался догнать своего обидчика, но ему это не удалось.

Пострадавший также заявляет, что хорошо запомнил лицо проводника, который вступил с ним в интимную связь. Примечательно, что пострадавший говорит, что если бы проводником была женщина, он бы не придавал этому случаю огласки. В полиции заявили, что будут разбираться в данном инциденте и выслали наряд на место происшествия.