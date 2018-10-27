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Под Киевом атаковали скандального экс-депутата, слышна стрельба: подробности ЧП
Бывшего депутата били ножом в сердце и горло
Скандальный депутат-застройщик Валерий Пеший находится в реанимации.
Мужчину ударили ножом в область сердца и в шею, сообщает Политека.
В Ирпене совершено вооруженное нападение на скандально известного застройщика, экс-депутата горсовета Валерий Пешего.
«Пеший вышел из своего офиса в Ирпене в начале улицы Университетской и сел в автомобиль. Вскоре на машину бросили зажигательную смесь. Пеший выскочил из авто. На него набросились двое нападавших, которые нанесли профессиональных ударов ножом в шею и область сердца», — сообщили в местном издании «Заря Приирпенья».
По счастливой случайности нож прошел рядом с сонной артерией и сердцем, не причинив смертельных повреждений.
Вскоре на место происшествия (возле ресторана «Пряности» в начале Университетской) прибыла полиция и скорая помощь.
Однако в ирпенском фейсбук-сообществе говорят о стрельбе.
«У нас тут во дворе следователи работают. Пишут соседи, что Пеший в кого-то стрелял. Пару серьезных луж крови и машина разбитая», — сообщили пользователи.
Валерий Пеший — бывший руководитель земельной комиссии Ирпеня, а также экс-депутат местного совета. Он занимается строительным бизнесом, но имеет конфликты с инвесторами, которые купили квартиры.
В 2014 г. прокуратура г.Ирпеня Киевской области провела обыски на местах прописки и работы депутатов местного горсовета. В результате были найдены и изъяты около 400 подставных заявлений о выделении на частных лиц 40 га земель. В этом деле засветился и депутат Валерий Пеший.
Во время обысков депутаты оказывали сопротивление следственному мероприятию, была устроена потасовка, сотрудникам полиции сыпались угрозы от депутатов, среди которых также был Валерий Пеший.
Кроме того, Пеший успел засветится в незаконных вырубках деревьев, а также попал в скандальную историю с нападением на женщину с грудным ребенком.
«Валерий Пеший вышел из машины, и по моей просьбе сказать, что же такого полезного для города сделал, подошел вплотную ко мне, выхватил телефон и ударил меня в грудь, где была моя пятимесячный ребенок. Это четко видно на видео», — рассказала тогда пострадавшая активистка Инна Грищенко, которая борется за сохранение лесов и против незаконных строек в Ирпене.
Напомним, скандальный застройщик из Осокорков готовит иски против протестующих и милиции.
Теги: Донбасс, депутат, Киев, нападение
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