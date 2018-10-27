- Подставила под удар! У Тимошенко прошла встреча с известным сепаратистом07:57
- Лукашенко предложил Порошенко помочь решить конфликт на Донбассе, начатый Россией22:44
- Названы самый опасный и самый безопасный города Украины 22:25
- Западное тепло и российский холод: синоптики предупредили о смене погоды21:36
- «Укрпочта» с 1 января 2019 года прекращает доставку пенсий18:31
- Треть фальшивок: украинцев предупредили о поддельной молочке18:10
- Переход на зимнее время 2018: когда в Украине переведут часы17:29
- Самый богатый. Состояние Ахметов за год выросло на 76%14:52
- Украинцев предупредили о росте цен на продукты: названы цифры13:29
- Спокойствие, только спокойствие: что вызывает тревогу у каждого знака зодиака10:59
Подставила под удар! У Тимошенко прошла встреча с известным сепаратистом
Народный депутат Украины от БПП "Солидарность" сказал, что встреча Юлии Тимошенко с тем, кого в Европе считают сепаратистом, - это "серьезный удар по дипломатии Украины". Депутат сказал, что у Испании и Украины достаточно хорошие отношения и нарушать их не стоит. Но, сделав это, как сказал Рыбак, Тимошенко подставила всю украинскую дипломатию под удар. Не так давно прошла встреча главы "Батькивщины" Юлии Тимошенко с Карлесом Пучдемоном. По поводу этой встречи сегодня высказался нардеп Украины Иван Рыбак в эфире телеканала "Прямий", передает издание "Диалог.UA"
"В тот момент, когда Украина решила поддержать Испанию в ее целостности, многие политики были солидарны с этим решением. Испания еще и сейчас оказывает поддержку украинской стороне в ПАСЕ. И здесь внезапно украинский политик встречается с одним из зарубежных сепаратистов. Увы, но среди депутатов не согласовывают поездки за пределы страны. Жаль, что это произошло", - начал свою речь нардеп. Он намекнул, что действия Тимошенко вряд ли будут хорошими для Украины, сославшись на возможные проблемы в дипломатии после такого поступка. "Это серьезный удар по дипломатии Украины. Вся дипломатия может это скоро прочувствовать на собственной шкуре. Это обойдется очень дорого для Украины", - подытожил народный депутат.
Теги: Донбасс, встреча, сепаратисты, Тимошенко
- Добровольцы покидают передовую на Донбассе: в чём причина22:00
- Вечернее обострение на Донбассе: террористы решились на неожиданный шаг21:49
- Что изменилось после реконструкции КПВВ в Станице Луганской. ВИДЕО20:51
- Российские нелегальные производители сигарет используют оккупированный Донбасс для "серых" схем20:28
- "Людей достали": в Луганской области остановились шахты20:10
- Обострение на Донбассе: ВСУ выстояли, армия РФ потеряла живую силу – боевая сводка19:48
- В прифронтовой зоне возле Мариуполя погибли 12 сотрудников ДТЭК. ВИДЕО19:24
- Житель Донецка показал фото вымирающей Горловки: "Молодежь бу**ет, здесь такая же безнадега, как в Луганске"17:08
- 27 октября в Мариуполе будет громко: вблизи города пройдут учебные стрельбы16:51
- "Товарищи" не спасли: в Сети показали фото боевика по кличке Гном, который пополнил "бригаду 200"16:30
- Подставила под удар! У Тимошенко прошла встреча с известным сепаратистом07:57
- Лукашенко предложил Порошенко помочь решить конфликт на Донбассе, начатый Россией22:44
- Названы самый опасный и самый безопасный города Украины 22:25
- Добровольцы покидают передовую на Донбассе: в чём причина22:00
- Вечернее обострение на Донбассе: террористы решились на неожиданный шаг21:49
- Западное тепло и российский холод: синоптики предупредили о смене погоды21:36
- Вот что будет с вашим телом, если зимой вы будете спать в носках21:15
- Что изменилось после реконструкции КПВВ в Станице Луганской. ВИДЕО20:51
- Российские нелегальные производители сигарет используют оккупированный Донбасс для "серых" схем20:28
- "Людей достали": в Луганской области остановились шахты20:10
- Вот что будет с вашим телом, если зимой вы будете спать в носках21:15
- Как определить характер человека по его любимому цвету18:47
- Полезная добавка, которая заменит сахар и сливки в кофе12:49
- Пенсии переселенцам: правозащитники рассказали хорошие новости08:35
- Врач объяснил, почему всегда смотрит в Фейсбук своих умерших пациентов22:02
- Где встретят свою любовь разные знаки Зодиака20:41
- Страшнее рака: врачи заговорили о глобальной угрозе, от которой не спасется никто15:46
- Быть или не быть проверкам переселенцев?15:28
- Пенсия после смерти: Какую сумму смогут получить наследники09:15
- 8 ошибок, которые вы допускаете, когда моете голову22:23
- Добровольцы покидают передовую на Донбассе: в чём причина
- В Россию пришла ответка за "ДНР": российское "зверье" с оружием вернулось из Донбасса - последствия пугающие
- На Донбассе террористы "в печали": ""Северный ветер" плохо дует, ВСУ на подъеме, а о нас все забыли"
- Обострение на Донбассе: ВСУ выстояли, армия РФ потеряла живую силу – боевая сводка
- Откровения Тинянского о ликвидированном Захарченко: "Я его знал лично, он был ряженым ч**м и алкоголиком"
- В ОРДО составили список «важных специалистов» и запретили им выезд
- Официально: В Донецкой области тарифы на тепло поднимать не будут
- "Это путинский сценарий еще с 2014 года", - раскрыты планы РФ на "Л/ДНР"
- "Может это штурм, и ВСУ наступает": Донецк напугали мощные взрывы и движение техники боевиков
- Вечернее обострение на Донбассе: террористы решились на неожиданный шаг