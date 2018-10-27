Подставила под удар! У Тимошенко прошла встреча с известным сепаратистом

27.10.2018 07:57

Народный депутат Украины от БПП "Солидарность" сказал, что встреча Юлии Тимошенко с тем, кого в Европе считают сепаратистом, - это "серьезный удар по дипломатии Украины". Депутат сказал, что у Испании и Украины достаточно хорошие отношения и нарушать их не стоит. Но, сделав это, как сказал Рыбак, Тимошенко подставила всю украинскую дипломатию под удар. Не так давно прошла встреча главы "Батькивщины" Юлии Тимошенко с Карлесом Пучдемоном. По поводу этой встречи сегодня высказался нардеп Украины Иван Рыбак в эфире телеканала "Прямий", передает издание "Диалог.UA"

"В тот момент, когда Украина решила поддержать Испанию в ее целостности, многие политики были солидарны с этим решением. Испания еще и сейчас оказывает поддержку украинской стороне в ПАСЕ. И здесь внезапно украинский политик встречается с одним из зарубежных сепаратистов. Увы, но среди депутатов не согласовывают поездки за пределы страны. Жаль, что это произошло", - начал свою речь нардеп. Он намекнул, что действия Тимошенко вряд ли будут хорошими для Украины, сославшись на возможные проблемы в дипломатии после такого поступка. "Это серьезный удар по дипломатии Украины. Вся дипломатия может это скоро прочувствовать на собственной шкуре. Это обойдется очень дорого для Украины", - подытожил народный депутат.