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Россия - главная угроза: чего опасаться на выборах-2019 в Украине
Очевидно, что Россия будет вмешиваться в предстоящие выборы президента Украины посредством различных приемов, как это было, к примеру, на выборах, президента США.
Также Кремль попытается подключить к выборам-2019 и пророссийский ресурс - прокремлевские партии и политиков, существующих в Украине, передает "Диалог.UA".
Журналист Евгений Киселев в статье для "Нового времени" подчеркивает: "Российская угроза на предстоящих выборах в Украине слишком недооценена". "Полагаю, совершенно недооцененным фактором грядущих украинских выборов будет вмешательство РФ в различных его формах. Если они вмешивались в американские выборы, что является теперь очевидным фактом, почему бы им точно так же не вмешиваться в выборы президента и парламента Украины? Россиянам это вполне по зубам. Делать это и с помощью кибератак, далеко заброшенной сети фейсбучных и прочих сетевых троллей, создания фейковых аккаунтов. То есть, используя все технологии, применявшиеся в 2016 году в США. Во-вторых, не секрет, что в Украине есть и пророссийские партии, и движения, и политики. Да и многие украинские бизнесы (и их владельцы) по-прежнему пуповиной связаны с РФ. Плюс есть определённый сегмент электората, который по-прежнему уверен, что с Россией нужно быть вместе, что нужно дружить. Недавний опрос, проведенный фондом Демократические инициативы вместе с КМИС, показал, что 6% населения продолжают открыто выступать за то, чтобы дружба и интеграция с РФ была магистральным направлением украинской внешней политики. То есть, несмотря ни на аннексию Крыма, ни на войну на востоке, ни на тысячи убитых и раненых, ни на сотни тысяч внутренне перемещенных лиц – 6% продолжают об этом отрыто и упрямо говорить. И теперь давайте задумаемся: а сколько людей об этом молчит и не хочет открыто заявлять? Я считаю, что это – самый важный фактор. Я не сомневаюсь, что среди украинского политикума найдется достаточное количество циничных деятелей, которые охотно примут помощь РФ как отрыто, так и в тайной форме. В-третьих, Виктор Медведчук скупает информационные каналы. Он что, скупает их под себя? Не думаю, что он настолько наивен, чтобы считать, что у него есть шансы победить на президентских выборах. Под Мураева или Рабиновича? Тоже не думаю, что они всерьёз предполагают, что эти кандидатуры смогут на выборах победить. Значит – под кого-то еще. Под кого – не трудно догадаться. Какому действующему украинскому политику Медведчук помогал договориться с Януковичем и Партией регионов о коалиции? Кто был главным посредником в связях между Батьківщиной и Медведчуком? Андрей Портнов – в то время ближайший помощник Тимошенко по юридическим вопросам. И сами знаете, кто он сегодня. Кстати, знаете, кто был единственным украинским политиком, к которому был благосклонен Путин в 2014 году? Когда его спросили, кого РФ поддержит на президентских выборах, он ответил: "Мы будем работать с любым президентом, которого выберет украинский народ. Например, мы хорошо работали с Юлией Тимошенко, когда она была премьер-министром". Российская угроза на предстоящих выборах в Украине слишком недооценена".
Напомним, СМИ подтвердили информацию, что юморист Владимир Зеленский намерен принять участие в выборах президента Украины.
Теги: Украина, Россия, США, Донбасс, кибератака, выборы президента
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