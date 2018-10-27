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В Украине водители будут пересдавать на права по-новому

27.10.2018 18:34
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В Украине водители будут пересдавать на права по-новому

Профессиональные водители должны будут проходить курсы повышения квалификации, пишет from-ua.
Данная подготовка является курсом, направленным на повторение знаний, которые касаются безопасного вождения. Но есть плюс в этом — экзамены проводиться не будут.
В нашей стране уже начали работу над положением касательно периодической подготовки профессиональных водителей. В эту категорию попадают водители транспортных и грузовых перевозок.
Любой человек за рулем, который попадает под данную категорию не сможет быть допущен к работе без сертификата о прохождении курсов.
Такая система работает в странах Евро союза с 2006 года. Водители проходят обучение для получения прав, после чего каждые 5 лет должны посещать эти курсы.



Теги: Украина, Донбасс, права, водитель
 
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