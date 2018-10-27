- В Украине вступил в силу закон о равных правах женщин и мужчин на военной службе09:14
- Назначения субсидий: Кабмин изменил условия09:08
- За отопление в Украине можно платить в четыре раза меньше – Зубко08:09
- Война пошла впрок? Ахметов стал самым богатым украинцем. Состояние вырослло на $ 5,3 млрд за год08:03
- Подставила под удар! У Тимошенко прошла встреча с известным сепаратистом07:57
- Лукашенко предложил Порошенко помочь решить конфликт на Донбассе, начатый Россией22:44
- Названы самый опасный и самый безопасный города Украины 22:25
- Западное тепло и российский холод: синоптики предупредили о смене погоды21:36
- «Укрпочта» с 1 января 2019 года прекращает доставку пенсий18:31
- Треть фальшивок: украинцев предупредили о поддельной молочке18:10
Война пошла впрок? Ахметов стал самым богатым украинцем. Состояние вырослло на $ 5,3 млрд за год
Бизнесмен Ринат Ахметов снова стал самым богатым украинцем по итогам года. Об этом свидетельствует рейтинг журнала «Новое время».
Рейтинг составляется ежегодно. По сравнению с 2017 годом состояние Ахметова выросло на 76% (или 5,3 млрд долл.). В данный момент оно составляет 12,2 млрд долл.
«Сейчас его состояние тянет вверх Метинвест, крупнейшая частная компания страны, которая на 75% принадлежит Ахметову», — отмечают составители рейтинга.
«Лучше других воспользовался рыночной конъюнктурой Ринат Ахметов — бессменный № 1 рейтинга самых богатых соотечественников. Благодаря растущему спросу на металлы его состояние выросло сразу на 76%. А если говорить в абсолютных цифрах, то владелец СКМ за год стал богаче на 5,3 млрд долл», — также пишет издание.
Второе место занял Виктор Пинчук (его состояние оценивается в 2,7 млрд долл. — уровень докризисного 2013 года, рост 87% по сравнению с прошлым годом). Пинчуку удалось заработать на выпуске труб и колес для ж/д транспорта.
Третье место занял Вадим Новинский (его состояние — 2,3 млрд долл.). Новинскому приносит доход «Смарт-Холдинг».
Четвертое место у Геннадия Боголюбова (состояние 1,6 млрд долл). Он зарабатывает на деятельности неформального ферросплавного холдинга «Привата».
Пятое место — у Игоря Коломойского (состояние — 1,6 млрд долл.). Прибыли генерирует Группа Приват, которая имеет доли в Стахановском и Запорожском заводах ферросплавов, а также Покровский и Марганецкий горно-обогатительные комбинаты.
Также представители четвертого и пятого мест — Боголюбов и Коломойский — владеют ферросплавным бизнесом в США — заводом Felman Production Incorporated, расположенном в штате Западная Вирджиния.
Президент Украины Петр Порошенко занял шестое место с состоянием 1,1 млрд долл.
Рейтинг был составлен совместно с инвесткомпанией Dragon Capital. Сотня самых богатых украинцев богатеет в 12 раз быстрее, чем растет ВВП страны. Темп прироста их состояний за последний год увеличился с +33% до +43%. В общей сложности в их руках сосредоточено 37,5 млрд долл.
Источник ДонПресс
Теги: Донбасс, Ахметов , богатство, украинец
- Ахметов потерял половину состояния и все равно остался самым богатым в стране
- Bloomberg подсчитал убытки донецкого олигарха Ахметова
- Война войной, а Ахметов остается самым богатым украинцем (ИНФОГРАФИКА)
- Самый богатый. Состояние Ахметов за год выросло на 76%
- В Мариуполе на предприятии Ахметова погиб сотрудник
- Журналисты под Киевом обнаружили новое имение Ахметова, во время съемок которого их обстреляли
- Шок! Пески под Донецком превратились в руины08:50
- Взрывчатка не нужна? Россия переставала поставлять сырье и заказы на предприятие в «ЛНР»08:27
- Добровольцы покидают передовую на Донбассе: в чём причина22:00
- Вечернее обострение на Донбассе: террористы решились на неожиданный шаг21:49
- Что изменилось после реконструкции КПВВ в Станице Луганской. ВИДЕО20:51
- Российские нелегальные производители сигарет используют оккупированный Донбасс для "серых" схем20:28
- "Людей достали": в Луганской области остановились шахты20:10
- Обострение на Донбассе: ВСУ выстояли, армия РФ потеряла живую силу – боевая сводка19:48
- В прифронтовой зоне возле Мариуполя погибли 12 сотрудников ДТЭК. ВИДЕО19:24
- Житель Донецка показал фото вымирающей Горловки: "Молодежь бу**ет, здесь такая же безнадега, как в Луганске"17:08
- В Украине вступил в силу закон о равных правах женщин и мужчин на военной службе09:14
- Назначения субсидий: Кабмин изменил условия09:08
- Шок! Пески под Донецком превратились в руины08:50
- "Будет катастрофа", - кремлевский политтехнолог умоляет Путина не ехать в Вашингтон на встречу с Трампом08:43
- Взрывчатка не нужна? Россия переставала поставлять сырье и заказы на предприятие в «ЛНР»08:27
- За отопление в Украине можно платить в четыре раза меньше – Зубко08:09
- Война пошла впрок? Ахметов стал самым богатым украинцем. Состояние вырослло на $ 5,3 млрд за год08:03
- Подставила под удар! У Тимошенко прошла встреча с известным сепаратистом07:57
- Лукашенко предложил Порошенко помочь решить конфликт на Донбассе, начатый Россией22:44
- Названы самый опасный и самый безопасный города Украины 22:25
- Вот что будет с вашим телом, если зимой вы будете спать в носках21:15
- Как определить характер человека по его любимому цвету18:47
- Полезная добавка, которая заменит сахар и сливки в кофе12:49
- Пенсии переселенцам: правозащитники рассказали хорошие новости08:35
- Врач объяснил, почему всегда смотрит в Фейсбук своих умерших пациентов22:02
- Где встретят свою любовь разные знаки Зодиака20:41
- Страшнее рака: врачи заговорили о глобальной угрозе, от которой не спасется никто15:46
- Быть или не быть проверкам переселенцев?15:28
- Пенсия после смерти: Какую сумму смогут получить наследники09:15
- 8 ошибок, которые вы допускаете, когда моете голову22:23
- Добровольцы покидают передовую на Донбассе: в чём причина
- В Россию пришла ответка за "ДНР": российское "зверье" с оружием вернулось из Донбасса - последствия пугающие
- Обострение на Донбассе: ВСУ выстояли, армия РФ потеряла живую силу – боевая сводка
- На Донбассе террористы "в печали": ""Северный ветер" плохо дует, ВСУ на подъеме, а о нас все забыли"
- Вечернее обострение на Донбассе: террористы решились на неожиданный шаг
- Откровения Тинянского о ликвидированном Захарченко: "Я его знал лично, он был ряженым ч**м и алкоголиком"
- В ОРДО составили список «важных специалистов» и запретили им выезд
- Официально: В Донецкой области тарифы на тепло поднимать не будут
- "Это путинский сценарий еще с 2014 года", - раскрыты планы РФ на "Л/ДНР"
- "Может это штурм, и ВСУ наступает": Донецк напугали мощные взрывы и движение техники боевиков