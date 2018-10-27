Война пошла впрок? Ахметов стал самым богатым украинцем. Состояние вырослло на $ 5,3 млрд за год

27.10.2018 08:03

Бизнесмен Ринат Ахметов снова стал самым богатым украинцем по итогам года. Об этом свидетельствует рейтинг журнала «Новое время».

Рейтинг составляется ежегодно. По сравнению с 2017 годом состояние Ахметова выросло на 76% (или 5,3 млрд долл.). В данный момент оно составляет 12,2 млрд долл.

«Сейчас его состояние тянет вверх Метинвест, крупнейшая частная компания страны, которая на 75% принадлежит Ахметову», — отмечают составители рейтинга.

«Лучше других воспользовался рыночной конъюнктурой Ринат Ахметов — бессменный № 1 рейтинга самых богатых соотечественников. Благодаря растущему спросу на металлы его состояние выросло сразу на 76%. А если говорить в абсолютных цифрах, то владелец СКМ за год стал богаче на 5,3 млрд долл», — также пишет издание.

Второе место занял Виктор Пинчук (его состояние оценивается в 2,7 млрд долл. — уровень докризисного 2013 года, рост 87% по сравнению с прошлым годом). Пинчуку удалось заработать на выпуске труб и колес для ж/д транспорта.

Третье место занял Вадим Новинский (его состояние — 2,3 млрд долл.). Новинскому приносит доход «Смарт-Холдинг».

Четвертое место у Геннадия Боголюбова (состояние 1,6 млрд долл). Он зарабатывает на деятельности неформального ферросплавного холдинга «Привата».

Пятое место — у Игоря Коломойского (состояние — 1,6 млрд долл.). Прибыли генерирует Группа Приват, которая имеет доли в Стахановском и Запорожском заводах ферросплавов, а также Покровский и Марганецкий горно-обогатительные комбинаты.

Также представители четвертого и пятого мест — Боголюбов и Коломойский — владеют ферросплавным бизнесом в США — заводом Felman Production Incorporated, расположенном в штате Западная Вирджиния.

Президент Украины Петр Порошенко занял шестое место с состоянием 1,1 млрд долл.

Рейтинг был составлен совместно с инвесткомпанией Dragon Capital. Сотня самых богатых украинцев богатеет в 12 раз быстрее, чем растет ВВП страны. Темп прироста их состояний за последний год увеличился с +33% до +43%. В общей сложности в их руках сосредоточено 37,5 млрд долл.

Источник ДонПресс