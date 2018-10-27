ВСУ могут вернуть полный контроль над Азовским морем: появились детали плана, пугающего Москву

27.10.2018 19:35

Украина готова вернуть контроль над Азовским морем самостоятельно и без помощи санкции Евросоюза, однако для этого необходима реализация более радикальных действий.

При этом один из пунктов допускает попадание кораблей НАТО в акваторию Азовского моря, что станет для Москвы настоящим шоком.

Первый заместитель председателя Союза офицеров Украины Евгений Лупаков назвал четыре шага, которые позволят эффективно сдержать дальнейшую агрессию России в Азовском море.

Об этом сообщает "Российский Диалог", передает dialog.ua.

Согласно программе Лупакова, Украина должна немедленно расторгнуть договор 2003 года и законом провести делимитацию нашей границы в Азовском море.

Третьим шагом должно стать заявление о проведении в украинской зоне ответственности учений ракетно-артиллерийских войск.

При этом по выполнении трех первых итоговым станет четвертый пункт - болезненное, но крайне эффективное предупреждение для Москвы.

Лупаков отметил, что на данный момент Азовское море является общим, а значит там действует запрет на заход военных кораблей, не принадлежащих Украине или России.