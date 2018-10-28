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Адские тарифы и холодные жилища: у Гройсмана перевели стрелки на украинцев
Со стартом нового отопительного сезона и значительными повышениями тарифов на жилищно-коммунальные услуги перед каждой украинской семьей остро встал вопрос об экономии.
Украинцам объяснили, как можно сэкономить - за счет внедрения учета тепловой энергии, программы теплых кредитов" и запуска так называемого Фонда энергоэффективности.
Об этом пишут СМИ со ссылкой на сообщение вице-премьер-министра - министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадия Зубко.
"Мы не сможем в 2,5 раза снизить цену на газ, но мы способны в 4 раза уменьшить коммунальные счета. В одном из домов Киева за счет мер энергоэффективности оплата за теплоэнергию в прошлом отопительном сезоне составила 8 грн за 1 кв. м, тогда как соседние дома платили 32 грн за 1 кв. м. Достигнута экономия в 4 раза и, этот путь абсолютно выполнимый ... 80% домов по стране уже имеют домовые счетчики. Десятки домов получили энергетические сертификаты и уже имеют понимание относительно своего потребления, - заявил Зубко.
Стоит напомнить, что Премьер-министр Владимир Гройсман ранее заявил, что с 1 ноября цена на газ для населения в Украине вырастет на 23,5%.
До 1 ноября население будет платить за газ по старой цене - 6958 грн. за 1000 м³. Чтобы сохранить этот тариф, Кабмин дважды в последнее время продолжал действие спецобязательства, согласно которому НАК "Нафтогаз" обязан был поставлять топливо населению, религиозным организациям и теплокоммунэнерго по льготной цене 4942 грн. за 1000 м³.
Источник from-ua
Теги: Донбасс, отопление, тарифы, Гройсман
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