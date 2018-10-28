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Около 600 человек были эвакуированы из торгового центра в Киеве из-за сообщения о минировании

28.10.2018 18:20
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Около 600 человек были эвакуированы из торгового центра в Киеве из-за сообщения о минировании

Около 600 человек были эвакуированы из торгового центра в Киеве из-за сообщения о минировании в воскресенье. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции столицы, информирует Остров.

"На месте работали полицейские, кинологи и взрывотехники. Во время осмотра из помещения эвакуировано около 600 человек. В результате проверки каких-либо опасных предметов не выявлено", - говорится в сообщении.

На данный момент решается вопрос внесения сведений о событии в Единый реестр досудебных расследований по ст.259 (заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Полиция не уточняет, в каким торговом центре проводилась эвакуация. По данным СМИ, что речь идет об универмаге "Украина" в Шевченковском районе столицы.



Теги: Донбасс, Киев, эвакуация, торговый центр, минирование
 
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