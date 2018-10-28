Порошенко отчитался о росте своих доходов в восемь раз: Это еще не предел

28.10.2018 22:32

Президент Петр Порошенко отчитался о своих доходах за текущий год

Соответствующие данные были внесены в Единый реестр декларации лиц, которые уполномочены на исполнение функций государства, пишет Политека.

Согласно электронной декларации, финансовые дела Порошенко на 5-ом году войны идут очень хорошо, ведь он задекларировал еще почти 35 миллионов доходов за этот год.

Общий доход за 2018 год составил 125,3 млн гривен. Данная сумма в 7,7 раз больше от показателей, которые были официально задекларированы Порошенко в 2017 году.

Отмечается, что 26 октября президент внес в свою электронную декларацию 28,817 млн доходов от Минфина, которые он якобы получил за «отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав». Помимо этого, в документе говорится, что 6 млн были получены в качестве дивидендов от инвестиционного фонда «Прайм Эссетс Кэпитал».

В целом, за текущий год Порошенко задекларировал 84,7 миллионов гривен, которые он получил как «дивиденды от Прайм Эссетс Кэпитал».

Кроме этого, с января 2018 года президент задекларировал 11 млн процентного дохода от вкладов, которые находятся в МИБ, и 777 тысяч гривен, полученных от продажи недвижимости.

Таким образом, по состоянию на сегодняшний день суммарно задекларированный Порошенко доход составляет 125,3 млн гривен. И отметим, что в прошлом году президент задекларировал лишь 16,3 млн гривен.

Отметим, что ранее был обнародован рейтинг самых богатых украинцев. Сто самых богатых украинцев сконцентрировали в своих руках 37,5 млрд долларов — это половина всего госдолга страны.

Они увеличили скорость, с которой прирастает их суммарное состояние, – с прошлогодних 33% до нынешних 43%. Издание отмечает, что это состояние растет в 12 раз быстрее, чем ВВП Украины.