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В Украину вернулась опасная болезнь
В 2018 году в Украине было зарегистрировано семь случаев заболевания дифтерией. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава. В 2017 году случаев заболевания дифтерией не регистрировались.
В министерстве утверждают, что единственный способ защититься от дифтерии и предотвратить развитие опасных осложнений - вакцинация для детей и ревакцинация для взрослых (каждые 10 лет). Также напоминаем, что во время эпидемии дифтерии в Украине в 1991-1998 годах, вызванной низким охватом вакцинации детей и отсутствием ревакцинации взрослых, заболело около 20 тысяч человек, 696 из них умерло.
Дифтерия - это острое инфекционное заболевание с воздушно-капельным механизмом передачи, которое характеризуется местным фибринозным воспалением (преимущественно слизистых оболочек ротоглотки) и явлениями общей интоксикации с преимущественным поражением сердечно-сосудистой и нервной систем.
Дифтерия передается воздушно-капельным путем, факторами передачи могут быть предметы быта (посуда, игрушки). Когда дифтерийная бактерия попадает в дыхательную систему, она вырабатывает токсин, который блокирует синтез белка в клетках, в результате чего возникают тяжелые функциональные и структурные изменения, иногда несовместимые с жизнью. Заболевание проявляется в виде ангины, когда в горле образуются пленки, которые могут затруднять дыхание и глотание.
Источник from-ua
Теги: Украина, Донбасс, болезнь, опасность
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