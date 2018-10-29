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«Мяч — на их стороне». Лавров признал превосходство США
США и Россия должны отказаться от взаимной практики высылки дипломатов и вернуть друг другу арестованное имущество. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Глава российского внешнеполитического ведомства встречаясь с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном предложил ему решить вопрос с дипсобственностью стран. При этом он подчеркнул, что начало этому могло бы положить взаимное разрешение посещения тех объектов, «которые были арестованы, экспроприированы» Россией и США.
Лавров уточнил:
«Они будут над этим думать, мы предложение сделали, мяч — на их стороне».
Кроме того, он отметил, что с предложением вернуть комфортные условия для дипломатов Россия обращалась к США неоднократно.
Источник: https://donpress.com
Теги: Россия, США, Донбасс, Лавров
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