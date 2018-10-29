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На Днепропетровщине задержали гражданина РФ, который убил и похоронил у себя во дворе пять человек

29.10.2018 09:45
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На Днепропетровщине задержали гражданина РФ, который убил и похоронил у себя во дворе пять человек

В Днепропетровской области правоохранители задержали гражданина Российской Федерации и его «друзей», которые с начала года убили и похоронили у себя во дворе пять человек. Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

«Полицейские Днепропетровщины несколько дней назад задержали гражданина РФ и его "друзей", которые с начала года и до настоящего времени убили пятерых граждан Украины. Убивали, отрезали уши, которые отдавали собакам, а трупы закапывали во дворе дома, где жили», – сообщил Аброськин.

Вячеслав Аброськин также отметил, что причина убийств не ясна.

«Почему убивали – трудно понимать. Каждый раз все начиналось с совместного распития алкогольных напитков, затем обиды, с их слов, а дальше – убийство и прятали труп. Это могло еще продолжаться, но благодаря работе полиции Днепропетровщины конвейер убийц остановлен», – написал Аброськин.

 

Источник: https://dnews.dn.ua 



Теги: Донбасс, Днепропетровск, полиция, труп, огород
 
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