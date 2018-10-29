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«Никаких Нив, Лад, Газелей и Волг»: в Украину запретят ввозить российские автомобили

29.10.2018 20:30
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«Никаких Нив, Лад, Газелей и Волг»: в Украину запретят ввозить российские автомобили

Три народных избранника из западной Украины – Валерий Лунченко, Роберт Горват и Василий Петевка с предложением обратились к председателю Кабинета министров Украинского государства Владимира Гройсмана запретить всякий импорт автомобилей из территории страны-агрессора. Как пишет replyua.net, сообщение такого характера на своей странице в социальной сети «Фейсбук» обнародовал парламентарий Роберт Говрат. 

Так, в своем сообщении народный депутат написал: «Мы полагаем, что необходимо не ограничивать, но в полной мере запретить импорт из России транспортных средств. Именно поэтому и решили обратиться к главе украинского правительства Владимиру Гройсману и предложили ему внести в перечень запрещенных товаров к ввозу на таможенную территорию нашей страны транспортные средства происхождением из Российской Федерации».

Кроме того Говрат отметил, что нужно также продлить действие правительства Украины №1146 «О ставках ввозной пошлины по отношению к товарам, которые были изготовлены в России» и №1147 «О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров производства Российской Федерации». По его словам, такие постановления потеряют силу уже с первого дня 2019 года. 




Теги: Украина, Россия, Донбасс, запрет, автомобиль
 
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