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"Отрезали жертвам уши и кормили собак", - задержана банда безжалостных убийц во главе с россиянином - дикие кадры
Полицейские задержали преступную банду во главе с гражданином РФ, которые убили и закопали во дворе собственного дома пять человек.
Первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин сообщил о поимке группы опасных преступников, передает "Диалог. UA". "Полицейские Днепропетровщины несколько дней назад задержали гражданина РФ и его "друзей", которые с начала года и до настоящего времени убили пятерых граждан Украины.
Убивали, отрезали уши, которые отдавали собакам, а трупы закапывали во дворе дома, где жили", - пишет он. По его словам, сложно объективно понять причины подобных зверских преступлений, которые начались с совместного распития алкогольных напитков, но переросли в угрозы. "Благодаря работе полиции Днепропетровщины конвейер убийц остановлен. Спасибо полицейским за службу!" - добавил Аброськин. Напомним, тела пяти человек обнаружены во дворе частного дома.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, собаки, убийство, Днепропетровская область
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