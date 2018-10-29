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Передача Андреевской церкви Константинополю. Почему это важно?
Андреевская церковь – одна из самых известных православных церквей Киева, которая уже давно стала визитной карточкой города. Храм особенен не только расположением и архитектурой, но и значением для украинского православия. Именно в нем должна начаться история становления единой поместной церкви. Ведь Андреевскую церковь в Киеве передадут в пользование Вселенскому патриархату. 18 октября такую инициативу Президента Петра Порошенко 237 голосами «за» поддержала Верховная Рада. Какова цель этого постановления и что означает передача храма в распоряжение Константинополю, анализировали эксперты Центра общественного мониторинга и контроля.
Символический шаг
Андреевская церковь, которая возвышается на столичном Подоле, имеет богатую историю. Она была сооружена еще в XVIII веке по проекту известного архитектора Бартоломео Растрелли. Храм был закрыт для богослужений советской властью, использовался как музей и в 1987 году вошел в состав Национального заповедника «София Киевская». Сейчас здание находится в государственной собственности, и им пользуется Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). С согласия митрополита УАПЦ Макария теперь Андреевская церковь перейдет в пользование Вселенского патриархата.
«Обратились ко мне, согласен ли я дать Андреевскую церковь. Я сказал, если УАПЦ будет входить в поместную православную церковь, то мы согласны, я не могу не быть последовательным», – заявил митрополит Макарий.
По мнению экспертов, после решения Синода о начале процесса предоставления автокефалии Украине, а также отмене церковной зависимости от Москвы увеличение присутствия Вселенского патриархата в Украине закономерно.
После передачи сооружения Константинополю храм на Андреевском спуске будет выполнять роль представительства Патриарха Варфоломея в Киеве. По словам директора заповедника «София Киевская» Нели Куковальской, именно Андреевскую церковь из всех церквей Киева выбрали константинопольские экзархи, которые уже трижды посещали украинскую столицу.
«Передача Андреевской церкви Константинополю – символический акт. В решении Синода 11 октября были заявлено, что Константинопольский патриархат восстанавливает свое присутствие в Украине. Поэтому нужен был объект для такого присутствия. Это обмен положительными символическими жестами, чтобы создать материальные предпосылки для практической реализации процесса объединения украинского православия и активного присутствия Константинопольского патриархата в Украине и Киеве», – отмечает председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.
Церковь останется в государственной собственности
Решение парламента о передаче Андреевской церкви вызвало противоречивые реакции. Сторонники приветствовали укрепление связи с церковью-матерью, критики заявляли о якобы раздаче государственной собственности. Рассудить спор смогли в пресс-службе Национального заповедника «София Киевская», к которому принадлежит церковь. Как говорится в официальном заявлении, Андреевская церковь остается в государственной собственности, а с представителями Вселенского патриархата будет заключен договор о пользовании храмом. Культовое сооружение предоставляется для богослужений, религиозных обрядов и церемоний. Кроме того, как и было запланировано, до 2020 года будут длиться реставрационные работы. Такой формат передачи храма подтверждает и спикер парламента Андрей Парубий.
«Тот, кто говорит, что мы отдаем Вселенской патриархии нашу государственную собственность, он или говорит неправду, или просто повторяет московские фейки, – отмечает спикер. – Андреевская церковь остается в собственности государства. Подчеркиваю это. Мы восстанавливаем историческую справедливость и восстанавливаем ставропигию (представительство, – ред.) Вселенского патриархата. Здесь нет ни одного церковного конфликта. Все иерархии всех церквей договорились об этом, прошу отбросить все манипуляции».
По словам Петра Порошенко, главное следствие принятого решения – это то, что представительство Вселенской патриархии в Киеве будет способствовать укреплению связей нашей страны с мировым православием.
«Украина возвращается к активному общению с мировым православием. Представительство Вселенской патриархии, которая является церковью-матерью, будет способствовать укреплению таких связей и поддержки Украины во время возникновения независимой поместной православной церкви», – заявил Порошенко.
Закон о передаче храма сейчас ожидает подписи главы государства. Затем, согласно переходным положениям, Кабмин в месячный срок должен будет обеспечить передачу культового сооружения Константинополя, подписав с представителями Вселенского патриархата соглашение.
Эксперты и представители церквей отмечают, что в процессе создания поместной церкви доля церковного имущества в пользовании Константинопольского патриархата и подчиненных ему епархий в Украине будет расти. Впрочем, это должно происходить мирно и неспешно, только после решения религиозных общин.
Материал Центра общественного мониторинга и контроля
Теги: Донбасс, религия, церковь, Константинополь
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