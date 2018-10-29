Погода в ноябре будет зимней: подробный прогноз и даты снегопада

29.10.2018 20:04

В ноябре Украина вовсю окунется в зимнюю стихию

По словам народного синоптика Леонида Горбаня, уже в ближайшее время в Украине похолодает и выпадет первый снег.

Первая неделя ноября будет относительно теплой, а вот после 7-го числа ожидается существенное похолодание и мокрый снег.

С 7 по 9 ноября ожидается от 1 до 2 градусов мороза и мокрый снег с дождем. 11-14 числа от 0 до 2 градусов мороза, с 14 по 16 ожидается незначительно потепление до 4 градусов. Затем резко ударят морозы до минус 3.

С 20 по 23 ноября плюсовая температура, и с 23 по 27 число морозы усилятся, температура по Украине снизится до -5, возможно, -8 градусов.

Первый нормальный снег выпадет 27 ноября, но уже на следующий день его смоет дождь.

Однако этот вторник будет таким же теплым, как и понедельник.

Правда, не везде так гладко: жителей Днепра и Днепропетровской области уже предупредили о приближающемся шторме. Сообщается, что с 28 по 31 октября на территории региона объявлено штормовое предупреждение.

Спасатели отметили, что на большей территории области сохранится также и чрезвычайно высокая пожарная опасность (5 класса), а в течение этих трех суток, начиная с 28 октября, в Днепре и местами по области сохранятся порывы юго-западного ветра со скоростью 15-20 метров в секунду.

Источник: https://politeka.net