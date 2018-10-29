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«РФ прибегнет к крайним мерам»: Украину предупредили о неминуемой катастрофе на Азовском море

29.10.2018 09:13
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«РФ прибегнет к крайним мерам»: Украину предупредили о неминуемой катастрофе на Азовском море

В Бердянске и Мариуполе может быть прекращена работа портов в связи с блокадой Азовского моря, что приведет к серьезному удару для государственного бюджета Украины.

Как передает replyua.net со ссылкой на «Обозреватель», об этом заявил экономист из Крыма Юрий Смелянский, комментируя заявление главы Мининфраструктуры Украины Владимира Омеляна о миллиардных убытках вследствие российских действий в Азове. Он считает, что Украина может перенаправить потоки груза на менее проблематичные порты в Одессе и Черноморске, но подобный вариант создает угрозу закрытия работы Мариупольского и Бердянского портов.

«В таком случае умирают порты, а для Бердянска порт – это жизнь города, он один из главных градообразующих предприятий. И это уже настоящий удар по государственному и местному бюджету, местный бюджет не сможет выдержать, значит государство будет его дотировать. Это деньги из госбюджета, и тут действительно будут миллиарды», - заявил он.

Смелянский также предположил, что перед российскими силами в Азовском море могут поставить задачу свести работу морских портов в этом регионе на нет. «Исключать то, что Россия пойдет на крайние меры для того, чтобы не дать возможности функционировать этим двум азовским портам, мы не можем», - сказал экономист. 



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Азовское море, катастрофа
 
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