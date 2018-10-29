Спорт для непобежденных: Украинские ветераны на соревнованиях в Сиднее

29.10.2018 15:45

В этом году сборная Украины во второй раз приняла участие в спортивных международных соревнованиях «Игры Непобеждённых». Для ветеранов, воевавших на Востоке Украины, не стали преградой тяжелые осколочные ранения, контузии и даже потеря конечностей. Бойцы вышли на спортивные площадки, чтобы продемонстрировать свои достижения, и привезли из Сиднея 20 медалей. Как воинам АТО удается побеждать в жизни после войны и какое значение для них имеет спорт, рассказывает Центр общественного мониторинга и контроля.

Путь бойцов на «Игры Непобеждённых»

«Игры Непобеждённых» были основаны принцем Гарри в 2014 году. С тех пор масштабное событие собирает на спортивных площадках сотни ветеранов-спортсменов из стран НАТО и партнеров Альянса в 12 дисциплинах. Все они пережили тяжелые травмы, серьезные ранения после боя, а также длительное восстановление в госпиталях. Однако всем им удалось подняться с больничных коек и вернуться к активной жизни благодаря постоянным тренировкам. Своим примером воины демонстрируют, насколько важен для реабилитации после войны именно спорт.

В этом году 15 украинцев вышли на спортивные площадки вместе с представителями США, Великобритании, Канады, Германии и еще 13 стран. Украинские ветераны выступали в 6 дисциплинах: плавании, велоспорте, легкой атлетике, пауэрлифтингу, стрельбе из лука и гребле на тренажерах. Каждый из них прошел национальный отбор среди почти 200 участников, и для некоторых попадание в команду стало неожиданностью. Например, для Александра Гавриленко, который не поверил, когда оказался в списке сильнейших.

До войны черниговец работал в полиции, на фронт ушел добровольцем. Четыре ротации в зону АТО, осколочные ранения спины и шеи, а также минно-взрывная травма – так прошли для него два года службы. Лечиться пришлось месяц, а вот вернуться к обычной жизни человеку помог спорт. Как и для других участников, «Игры Непобеждённых» стали для него мечтой и целью, которая заставляла двигаться вперед и восстанавливаться после травм. Теперь он советует всем людям с инвалидностью не опускать руки и заниматься физическими упражнениями. Успех такой реабилитации боец ​​доказывает демонстрацией золотой медали в категории «пауэрлифтинг».

«Игры» как шанс на новую жизнь

Одна из главных задач «Игр» – восстановить веру травмированных бойцов в себя, ведь каждый из них на самом деле носитель уникальных умений и навыков.

Так участница соревнований Майя Москвич из Луцка открыла для себя стрельбу из лука. Теперь она новичок в этом спорте, хотя не новичок в пулевой стрельбе.

«Когда я решилась принять участие в соревнованиях и начала ходить на тренировки, мне стало очень интересно. Это стало своеобразной реабилитацией. «Игры Непобеждённых» – это для меня возможность начать новую жизнь после войны», – рассказывает спортсменка.

Между тем капитан украинской сборной, 48-летний киевлянин Сергей Ильницкий, своим примером доказывает, что трудности только побуждают к большим победам – ​​в Сиднее он завоевал золотую медаль по гребле на тренажерах.

Полковник в отставке ушел добровольцем на Донбасс вслед за своим 22-летним сыном. «В то время это была миссия каждого настоящего мужчины – пойти на фронт», – объясняет Сергей. На войне он получил закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные травмы лица в результате контузии, которая в конце концов вызвала инвалидность. Однако это не помешало вернуться к активным занятиям спортом.

«Игры Непобеждённых» в Киеве?

В этом году украинская команда завоевала 7 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовые медали. За каждый успех наших спортсменов болела вся страна с Президентом во главе. Глава государства лично поздравлял участников с наградами.

«Майя Москвич, Сергей Шимчак и Андрей Усач завоевали золото в командном зачете стрельбы из лука. Невероятно, но для Майи – это уже второе золото после победы в личном зачете», – написал Порошенко на своей странице в Facebook. – Также поздравляю с серебряными медалями лучника Александра Зозуляка и Юрия Дмитренко, который получил награду в толкании ядра. Очень горд за вас! Спасибо, что прославляете Украину».

В Администрации Президента уверены, что высокие достижения наших спортсменов дают все основания для заявки на проведение «Игр Непобеждённых» в столице Украины. И глава государства уже говорил с принцем Гарри о возможности проведения их в Киеве.

Организация спортивного события для ветеранов из стран НАТО и государств-партнеров Альянса в украинском городе может стать еще одной возможностью обратить внимание мира на российскую агрессию. Политические обозреватели отмечают, что это еще раз продемонстрирует Кремлю: Украину поддерживает все цивилизованное сообщество. Кроме того, убеждены эксперты, это обратит внимание социума на проблемы военных и важность спорта для восстановления после травм войны.

В мае глава государства подписал указ о развитии спортивной реабилитации участников боевых действий. Уже положено начало развитию широкой сети спортивных залов, чтобы поддерживать уровень украинских участников, а также помогать другим раненым военным. Для спортивной реабилитации ветераны также получат специальные протезы и оборудование. Достижения украинцев на «Играх» подтвердили, что спорт эффективен для возобновления военных после травм – как физических, так и психологических.

Материал Центра общественного мониторинга и контроля