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Украинцы будут платить за газ больше, чем в Евросоюзе
1 ноября в Украине повышаются цены на газ, и уже в следующем месяце Украина не только догонит, но и обгонит Европу по росту и размерам тарифов на топливо. Как сообщает replyua.net со ссылкой на телеканал News One, такое заявление прозвучало от бывшего депутата Верховной Рады Анны Герман.
Она подчеркнула, что последнее повышение цен для населения приведет к тому, что Украинцы будут платить намного больше, чем платят граждане стран Евросоюза. По словам политика, украинцы стали жертвами неразумного внешнеполитического курса нынешней власти, разорвавшей практически все отношения с самым главным и надёжным поставщиком - Россией. Герман обратила внимание на то, что Германия, несмотря на общий антироссийский курс Евросоюза, всячески пытается сохранить нормальные партнёрские отношения с Россией.
Также Герман признала, что в будущем Украина продолжит покупать российский газ, как она делает это всегда через Европу, и на этот раз Киев заключит договор с Германией, и российский газ немцы будут продавать по завышенным ценам. Киеву придётся переплачивать не меньше 2 раз за поставки газа из России в Германию, и, наоборот, за поставки того же российского топлива из Германии.
Теги: Украина, Донбасс, газ, повышение тарифов, Евросоюз
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