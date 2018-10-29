"В России выросли антиукраинские настроения", - в "Левада-центре" рассказали о неприязни россиян к украинцам

29.10.2018 20:47

Антиукраинские настроения среди граждан Российской Федерации заметно возросли.

Глава исследовательской организации "Левада-центр" Лев Гудков рассказал, что жители "империи" стали хуже относиться к украинцам и мигрантам.

Он отмечает, что уровень ксенофобии в РФ сейчас намного выше, чем в период распада СССР, передает "Диалог.UA" со ссылкой на "Интерфакс". По словам эксперта, антиукраинские настроения в российском социуме выросли, кроме того, ухудшилось отношение к цыганам и мигрантам.

Расистские лозунги разделяет 20-30% населения России. Гудков добавил, что последний всплеск этнонациональной напряженности наблюдался пять лет назад. Причиной ненависти граждан РФ к украинцам стал конфликт России с Европой и война на Донбассе, вызванная агрессией Кремля. Ранее Гудков призвал Медведева извиниться за вранье о "заказном" опросе организации о рейтинге премьера.

Источник: www.dialog.ua