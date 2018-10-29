ВСУ получили семь БТР из отечественной брони

29.10.2018 21:39

Харьковское конструкторское бюро им. Морозова, входящее в состав «Укроборонпрома», передало украинской армии первые семь БТР-4, изготовленных из новой отечественной брони. Такую информацию сообщает пресс-служба «Укроборонпрома».

По информации, корпусы для БТР-4 изготовлены на Лозовском кузнечно-механическом заводе и сейчас в производстве находятся около 40 таких корпусов. На предприятии сообщают:

«Для выполнения задач, стоящих перед предприятиями „Укроборонпрома“ и ЛКМЗ, в 2018 году налажена производственная кооперация по изготовлению бронекомплектов и дальнейшему их свариванию на Заводе им. Малышева, а также на ХКБМ и Киевском бронетанковом заводе».

Источник: https://donpress.com