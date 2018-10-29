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Выбиты зубы, сломан нос: В соцсетях сообщают об избиении врача мужем пациентки в «ЛНР»
В неподконтрольном украинским властям Алчевске (Луганская обл.) муж пациентки жестоко избил врача. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.
Так, по словам пользователей, к врачу пришла беременная женщина, которую он обследовал. Обследованием она осталась недовольна. «Доктор не виноват! Дамочка пришла заведенная. Кричала и ругалась даже в коридоре в очереди. Ее приняли, осмотрели, оставили в стационаре. Но ей показалось недостаточно внимания, и она нажаловалась муженьку, который, не разбираясь ни в чем, напал на доктора и месил его до полусмерти, уходя, сказал, что ничего не боится и у него все куплены. А она по-тихому смылась с отделения», – рассказывает очевидец Татьяна.
Еще одна свидетельница происшествия рассказывает, что «женщина расстроилась, что ее кладут в стационар. Возможно, что-то еще произошло конкретно у нее с врачом, чего никто не слышал». «Муж прилетел, выспросил где врача найти, дождался и позвал на разговор. И там, за закрытыми дверями, уже одному богу известно, с чего начался этот кошмар. У него сломан нос в 2-х местах, выбиты зубы, сотрясение, оторвано ухо, также его душили, говорят, вся шея синяя. Все закрыто в роддоме, для безопасности посетителей и работников. Закрыто не потому что так захотелось, а потому что это очень серьезный случай и так распорядились "сверху"», – пишет Дариша.
То, что медучреждение закрыто для посещений, подтверждают и иные пользователи. «В связи с этим теперь вот такое объявление», – публикует фото Александр.
Данная новость вызвала широкий резонанс в соцсетях, ее активно обсуждают пользователи. Многие люди в комментариях отмечают, что врач – хороший узист, и что подобное поведение недопустимо даже если доктор допустил какую-либо ошибку. Некоторые считают, что на «разборки» пришел «военный», которому «ничего не будет».
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, врачи, избиение, пациент, ЛНР
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