Журналистка озвучила решение проблемы в Азовском море

29.10.2018 18:25

Блогер и журналист Лариса Волошина высказала свое мнение относительно предполагаемого разрыва договора об использовании Азовского моря между Украиной и Россией, отметив, что это пойдет на пользу только Российской Федерации, информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель.

Волошина напомнила, что первая статья этого договора, подписанного в том числе и президентом РФ Владимиром Путиным, гласит, что Азовское море разделяется государственной границей между Украиной и Россией. «Именно этого пункта не хотел Путин. Он настаивал, что в Азовском море не должно быть никакой границы, что они идут только по берегу. Мы имеем межгосударственный документ, подписанный главой государства, что Азовское море должно иметь границу», - отметила она.



Волошина также отметила, что в данный момент Украине нужно не разрывать договор, а установить точные свои границы в этом регионе. Она отметила, что разрыв этого договора до установления Украиной морских границ в Азовском море на самом деле выгоден только России. «А вместо того, чтобы с поддержкой европарламентариев и США начать процедуру установления своей границы, мы почему-то обсуждаем разрыв договора. Потому что он убирает эту путинскую подпись, где Путин лично согласился, что Азовское море не является внутренним морем РФ ", - возмутилась блогер.