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Киев уйдёт под воду: эксперты предупреждают, под водой может исчезнуть все живое
Эксперты предостерегают, что по явным признакам, на Киев надвигаются масштабные наводнения. В среднем раз в 30 лет в Днепре происходит большой паводок. Последний раз такие водные катастрофы случались в 1970 и 1971 годах – это даже больше, чем 30 лет назад.
Киев остается одним из немногих участков русла Днепра, где есть возможность увидеть реальную ширину реки. А все водохранилища являются по сути поднятым уровнем, который затопил поймы Днепра. Риск паводка просто огромен и может случиться в любое время, когда идет много дождей или после резкого потепления от тающего снега.
Эксперты даже боятся прогнозировать, что будет, если придет столько воды, как в 1970 году? Если представить подобную ситуацию, получается следующая картина-затапливается почти весь Левый берег, весь Подол и Оболонь.
Такая угроза объясняется тем, что когда вода доходит до Киева, ей приходится разлиться в поймах. Но на левом берегу очень высокие Позняки и Осокорки – имеется в виду, там более высокий уровень берега, чем на Дарнице или Троещине – а на правом берегу высоко подняты намытые участки в Конча-Заспе. Это означает, что именно на юге Киева воде разлиться будет негде, поскольку остается только само русло. И если в какой-то момент с севера на Киев пойдет большая вода, то будет эффект “бутылки” – вода не будет успевать проходить. Это означает, что именно в пределах Киева уровень воды станет резко подниматься именно потому, что она не успевает пройти через русло. Именно это и приведет к затоплению в Киеве. Итог масштабного паводка для Конче-Заспы вероятнее всего такой, что вода просто размоет эти намытые берега. Ведь все эти берега в Конча-Заспе – это просто куча песка.
Чтобы спасти столицу Украины было бы неплохо вернуть Конча-Заспу в естественное состояние и дать возможность воде разливаться, а не создавать “пробку”. Но как заставить наших чиновников забрать свои дома оттуда? Вопрос остается открытым.
Источник mhub.top.
Теги: Донбасс, Киев, наводнение, Днепр
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