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Москва и Киев внезапно провели "обмен пленными": появились детали операции по обмену моряков с "Норда" на украинцев в РФ

30.10.2018 22:36
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Москва и Киев внезапно провели "обмен пленными": появились детали операции по обмену моряков с "Норда" на украинцев в РФ

Украина и Россия провели взаимный обмен моряков, о чем официально сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, передает dialog.ua.

Семь российских моряков с корабля "Норд" были отправлены в Россию в обмен на семерых украинских моряков судна "ЯМК-0041". При этом представитель российской стороны отметил, что капитан сейнера "Норд" Владимир Горбенко пока находится на территории Украины, так как по нему украинская прокуратура ведет расследование и возбудила уголовное производство.

СМИ напомнили, что сотрудники Госпогранслужбы Украины провели задержание российского корабля "Норд" в конце марта. На его борту находилось 10 моряков. Морякам предъявили несколько обвинений, в том числе незаконное занятие рыбным промыслом.

Задержание "Норда" сопровождалось угрозами России в эфирах российских телеканалов и СМИ. Ранее пара моряков с “Норда” смогла выехать из Украины по поддельным паспортам. Еще 7 членов экипажа удалось завернуть.



Теги: Донбасс, СМИ, моряки, ГПСУ, обмен пленными, РФ
 
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