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Названы дата и место встречи Порошенко и Путина: впервые за два года
Президент Украины Петр Порошенко и президент России Владимир Путин собираются встретится
Президент Петр Порошенко планирует 11 ноября посетить Париж, где будут праздновать 100-летие завершения Первой Мировой войны.
Об этом сообщает politeka со ссылкой на государственного секретаря при Министре Европы и иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан.
«11 ноября в Париже с визитом будет находиться президент Порошенко в ответ на приглашение своего французского коллеги принять участие в праздновании 100-летия конца Первой Мировой войны», – сказал он на брифинге.
В тот же день в Париж планирует полететь и президент России Владимир Путин.
Его помощник пока не уточняет детали, отметив, что их «еще предстоит обсудить». Путин может принять участие в торжественных мероприятиях на Елисейских полях и в рабочем завтраке, который организует президент Франции Эммануэль Макрон.
Также издание «Украинская правда» обратилась в Администрацию президента за подтверждением планов Порошенко и комментарием.
Отметим, в 2017 году российские СМИ сообщали, что Петр Порошенко и Владимир Путин с начала 2017 года четыре раза беседовали по телефону, однако контакты не афишировались ни в одной из стран.
Последняя телефонная беседа прошла 21 февраля по инициативе украинской стороны. Разговор длился около 20 минут. Президенты Украины и России последний раз встречались 19 октября в Берлине в рамках нормандского формата.
Теги: Донбасс, Путин, встреча, Порошенко
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